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В Тюмени из-за тумана задержаны десятки авиарейсов

19 сентября 04:19
Фото: 1Mi
Густой туман, опустившийся сегодня утром на Тюмень, внес серьезные коррективы в расписание аэропорта Рощино. Согласно данным онлайн-табло, отменен вылет в Минеральный Воды. Отложена от трех до пяти часов отправка восьми рейсов из Тюмени — в Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды, Махачкалу.
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Тюмень

Кроме того, задержаны более десяти прилетающих рейсов из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Минеральных воды и Махачкалы.

В справочной службе аэропорта Рощино «Нашему Городу» пояснили, что задержки рейсов обусловлены поздним прибытием самолетов в Рощино в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями.

«На запасные аэродромы в Челябинск и Екатеринбург направлены 12 рейсов. В ближайшее время ожидается прибытие четырех рейсов с запасных аэродромов», отметили в Рощино.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в течение дня составит + 20 + 22. Во вторник, 20 сентября, потеплеет до + 26 + 28.

#Новости#Задержка рейса#Рощино#Тюмень#Аэропорт Рощино#Погода#Аэропорты#Валентина Бурнашева#Общество
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