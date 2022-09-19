В Тюмени из-за тумана задержаны десятки авиарейсов

Густой туман, опустившийся сегодня утром на Тюмень, внес серьезные коррективы в расписание аэропорта Рощино. Согласно данным онлайн-табло, отменен вылет в Минеральный Воды. Отложена от трех до пяти часов отправка восьми рейсов из Тюмени — в Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды, Махачкалу.

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