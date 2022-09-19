В Тюмени из-за тумана задержаны десятки авиарейсов

Кроме того, задержаны более десяти прилетающих рейсов из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Минеральных воды и Махачкалы.
В справочной службе аэропорта Рощино «Нашему Городу» пояснили, что задержки рейсов обусловлены поздним прибытием самолетов в Рощино в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями.
«На запасные аэродромы в Челябинск и Екатеринбург направлены 12 рейсов. В ближайшее время ожидается прибытие четырех рейсов с запасных аэродромов», отметили в Рощино.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в течение дня составит + 20 + 22. Во вторник, 20 сентября, потеплеет до + 26 + 28.