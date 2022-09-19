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Тюменка недовольна работой управляющей компании

19 сентября 06:06
Фото: ЧС Тюмень
В социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост тюменки Алены Чудиной о том, что управляющая компания «Жилсервисуют» не справляется со своими обязанностями.
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Тюмень

Женщина рассказала, что в начале августа они поменяли сантехнику, залили полы. Однако, между перекрытиями начали топить магазин.

«Договорились, что придут и все зальют. Как было. Но в конце концов оставили так. Нет возможности помыть руки и даже сходить в туалет, потому что все отсоединили. Спросила: „Как мне быть с тремя детьми?“ Он мне ответил: „Ну выходные же“. Это кошмар», возмущается Алена.

Некоторые комментаторы осудили действия женщины.

Бумага есть, подтверждающая что УК признала свою ошибку? Думаю, что нет. Ну вы ждите, ждите. Какие люди беспомощные: родить 3-х силы есть, решать проблемы самостоятельно — нет», высказала мнение Маша Чёрная.

«Сразу надо было нормально делать, сэкономили наверное, вот и результат», считает Павел Лебедев.

«Если это ваш косяк, почему вам УК должна сейчас всё восстанавливать?» задается вопросом Алекс Дьянчик.

Ранее «Наш город» писал о том, что руководитель тюменской компании-застройщика стал богаче на одну фирму.

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