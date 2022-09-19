Тюменка недовольна работой управляющей компании

«Договорились, что придут и все зальют. Как было. Но в конце концов оставили так. Нет возможности помыть руки и даже сходить в туалет, потому что все отсоединили. Спросила: „Как мне быть с тремя детьми?“ Он мне ответил: „Ну выходные же“. Это кошмар», возмущается Алена.