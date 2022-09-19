Тюменка недовольна работой управляющей компании

Женщина рассказала, что в начале августа они поменяли сантехнику, залили полы. Однако, между перекрытиями начали топить магазин.
«Договорились, что придут и все зальют. Как было. Но в конце концов оставили так. Нет возможности помыть руки и даже сходить в туалет, потому что все отсоединили. Спросила: „Как мне быть с тремя детьми?“ Он мне ответил: „Ну выходные же“. Это кошмар», возмущается Алена.
Некоторые комментаторы осудили действия женщины.
Бумага есть, подтверждающая что УК признала свою ошибку? Думаю, что нет. Ну вы ждите, ждите. Какие люди беспомощные: родить 3-х силы есть, решать проблемы самостоятельно — нет», высказала мнение Маша Чёрная.
«Сразу надо было нормально делать, сэкономили наверное, вот и результат», считает Павел Лебедев.
«Если это ваш косяк, почему вам УК должна сейчас всё восстанавливать?» задается вопросом Алекс Дьянчик.
Ранее «Наш город» писал о том, что руководитель тюменской компании-застройщика стал богаче на одну фирму.