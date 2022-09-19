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Тюмень с утра утонула в тумане

19 сентября 03:40
Сегодня утром тюменцы выглянули в окно и ничего не увидели. Плотный туман окутал весь город. По сообщению диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, на данный момент в регионе нет действующих лесных пожаров.
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Тюмень

По данным сервиса IQAir, в городе сейчас благоприятная обстановка, концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

Лесные пожары также не являются причиной утреннего тумана, так как за прошедшие сутки новых возгораний в лесах области не зарегистрировано, действующих пожаров — нет.

Но непроглядная белая пелена поспособствовала задержкам рейсов в аэропорту Рощино.

Желающим улететь в Санкт-Петербург, Москву, Минеральные воды и Махачкалу придется подождать, пока небо прояснится.

Фото: скриншот табло аэропорта Рощино

Также более 10 рейсов не смогли вовремя прилететь в Тюмень.

Фото: скриншот табло аэропорта Рощино

Но беспокоиться не стоит, скорее всего воздух в Тюмени приближается к состоянию насыщения, а излишки водяного пара начинают конденсироваться. Проще говоря, это туман естественного происхождения.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что сегодня температура воздуха составит + 13 + 17 ночью и + 20 + 22 днем. Будет облачно, но день пройдет без осадков.

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