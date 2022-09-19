Тюмень с утра утонула в тумане

Сегодня утром тюменцы выглянули в окно и ничего не увидели. Плотный туман окутал весь город. По сообщению диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, на данный момент в регионе нет действующих лесных пожаров.

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