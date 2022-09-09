«Фабрика, в которой подростки будут снимать видео»: в Ишиме появится свой TikTok дом

Как возникла идея данного проекта и что послужило источником вдохновения?
Я занимаюсь молодежной политикой больше 20 лет. Отслеживаю постоянно сменяющиеся тренды. Сейчас наблюдается смена формата: молодых людей все больше привлекают короткие видеоролики по типу TikTok. Данная платформа очень хорошо понимает, что люди предпочитают смотреть и фильтрует контент по их запросам. Как-то наткнулся на статью о TikTok домах. Понял, что они работают по принципу взаимной накрутки, что достаточно удобно. Если делишь одну идею на двоих, то получается две идеи. Также и с видеоконтентом.
На каких платформах будете размещать видео?
В социальной сети «ВКонтакте». Или «Лайкер».
Какие форматы заинтересовали вас в первую очередь?
Поскольку я параллельно занимаюсь разработкой туристических проектов по югу Тюменской области, мне показалось, что будет интересно создавать видеоконтент, связанный с продвижением туризма нашего региона.
То есть основное направление будущего TikTok дома — туризм?
Не совсем так. Это одна из идей, которые планируем реализовывать.
Где будет сам TikTok дом?
Первая вещь, которая меня озадачила — поиск помещения. Сначала рассматривалась идея пионерских лагерей на 2-3 недели. Однако, это очень дорого. Было решено проводить проект в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Согласие» в Ишиме. Ребята, которые там живут, смогут вместе придумывать идеи для роликов.
Сколько участников предполагает проект?
Около 20 человек. Но все будет зависеть от стремления ребят. Если хотя бы пять-шесть человек смогут набрать аудиторию 5-10 тысяч подписчиков — будет замечательно. При благоприятном развитии событий, будем устраивать TikTok-смены.
На какие темы ребята будут снимать видеоролики?
Никого заставлять мы не будем, иначе дети могут стать «ежиками». Идей много: кому-то нравится кулинария, кому-то подделки, кому-то путешествия. У центра «Согласие» есть финансирование на продукты, собственная кухня. Что касается оборудования для съемок (свет, хромакей, стабилизаторы), этим будем заниматься мы, на средства выигранного гранта.
Будете ли приглашать звезд или TikTok блогеров?
На данном этапе могу сказать, что хотим приглашать специалистов разных сфер. Например, планируется выезд в Тюмень на мастер-класс от шеф-поваров известных ресторанов. Также возможность выезда в загородный парк, там дети смогут проявить себя как ландшафтные дизайнеры. Стоит отметить, что это будут не простые экскурсии. Предполагается погружение ребят в выбранную тему — просмотр роликов других блогеров, а также обсуждения. Если у нас «пойдет», то позовем и блогеров-миллиоников. Например, Софию Броян, она из Ишима. Как вариант, NILETTO.
Кого еще будете привлекать к работе?
У нас есть партнеры: психолого–педагогический центр «Лабиринт», где достаточно грамотные и опытные специалисты, детская киностудия «Позитив».
В начале разговора вы упомянули TikTok-смены. О чем речь?
В нашем представлении это фабрика, в которой ребята будут снимать видео с определенной очередностью. Также было предложение создать комнаты для юных видеоблогеров, где могли бы учиться монтажу. В этом им будут помогать работники киностудии «Позитив». Кроме того, в городе есть общественно-активные журналисты, SMM специалисты. Они готовы консультировать ребят в сфере рекламы и пиара.
Если ребята будут конкурировать или возникнут конфликты, как будете поступать в таких случаях?
Как я уже говорил, с нами сотрудничают специалисты психолого–педагогического центра «Лабиринт». Уверен, они смогут урегулировать конфликты.
Андрей, как оцениваете перспективность этого проекта?
Все будет зависеть не только от нас, организаторов, но и от психологической готовности и желания детей. Мы же постараемся заинтересовать и замотивировать их.
Сориентируйте по плану работы.
В октябре закупаем все необходимое оборудование, определяем специализацию каждого ребенка, обсуждаем перспективные планы. Первые попытки съемок, думаю, состоятся не раньше ноября. Надо не забывать, что у детей основная учеба в школе. Первые результаты ожидаем к новогодним каникулам. Подведение итогов — летом.
По словам идейного вдохновителя проекта, его главные задачи — научить детей социально-бытовым навыкам: готовить и мастерить, ухаживать за растениями и животными, а также быть опорой для будущей семьи.
Также Андрей отметил, что если проект наберет популярность, организаторы хотят принимать участие в новых губернаторских грантах.