«Фабрика, в которой подростки будут снимать видео»: в Ишиме появится свой TikTok дом

Я занимаюсь молодежной политикой больше 20 лет. Отслеживаю постоянно сменяющиеся тренды. Сейчас наблюдается смена формата: молодых людей все больше привлекают короткие видеоролики по типу TikTok. Данная платформа очень хорошо понимает, что люди предпочитают смотреть и фильтрует контент по их запросам. Как-то наткнулся на статью о TikTok домах. Понял, что они работают по принципу взаимной накрутки, что достаточно удобно. Если делишь одну идею на двоих, то получается две идеи. Также и с видеоконтентом.