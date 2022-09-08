Тюменка вонзила нож в спину возлюбленному за побои

В отдел полиции поступила информация о том, что в больницу доставлен 33-летний мужчина с ножевым ранением.
Участковый выяснил, что в ходе распития алкоголя между пострадавшим и его сожительницей произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил девушку по лицу, после чего она схватила нож и ударила им обидчика в спину.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Девушке может грозить лишение свободы сроком вплоть до 8 лет.
Ранее «Наш город» писал о том, что были собраны все доказательства по делу женщины, убившей подругу сына.