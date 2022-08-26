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Житель Тюменской области избил сковородкой пожилого соседа

26 августа 01:24
Фото: 1Mi
В Уватском районе задержали подозреваемого в причинении легкого вреда здоровью. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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Суд

В больницу Уватского района поступил пожилой мужчина с резаной раной на руке. Участковый уполномоченный выяснил, что потерпевший уже давно находится в ссоре со своим соседом по дачному участку. В день произошедшего между ними вновь завязалась потасовка из-за машины, перегородившей проезд подозреваемому.

Разъяренный сосед нанес мужчине удар сковородкой по голове, после чего порезал руку.

Подозреваемый был задержан и опрошен. Он признал свою вину.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Злоумышленнику грозит вплоть до 2 лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» писал о том, что драка на Лесобазе между подростками и взрослым мужчиной закончилась поножовщиной.

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