Житель Тюменской области избил сковородкой пожилого соседа

В больницу Уватского района поступил пожилой мужчина с резаной раной на руке. Участковый уполномоченный выяснил, что потерпевший уже давно находится в ссоре со своим соседом по дачному участку. В день произошедшего между ними вновь завязалась потасовка из-за машины, перегородившей проезд подозреваемому.