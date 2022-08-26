Житель Тюменской области избил сковородкой пожилого соседа

В больницу Уватского района поступил пожилой мужчина с резаной раной на руке. Участковый уполномоченный выяснил, что потерпевший уже давно находится в ссоре со своим соседом по дачному участку. В день произошедшего между ними вновь завязалась потасовка из-за машины, перегородившей проезд подозреваемому.
Разъяренный сосед нанес мужчине удар сковородкой по голове, после чего порезал руку.
Подозреваемый был задержан и опрошен. Он признал свою вину.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Злоумышленнику грозит вплоть до 2 лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» писал о том, что драка на Лесобазе между подростками и взрослым мужчиной закончилась поножовщиной.