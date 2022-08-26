Пассажира рейса «Москва — Тюмень» наказали за курение в самолете

В дежурную часть Линейного отдела полициив аэропорту «Рощино» поступило сообщение о том, что кприбывающему самолету рейсом «Москва — Тюмень» требуется наряд полиции.
Был установлен пассажир, который курил во время полета в санитарном помещении. Был составлен акт о нарушении правил поведения на борту самолета.
Выяснилось, что мужчина ранее судим и нигде не работает. Его привлекли к административной ответственности.
Ранее «Наш город» писал о том, что тоболяки жалуются на дорогие и длительные перелеты из «Ремезова».