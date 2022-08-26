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Пассажира рейса «Москва — Тюмень» наказали за курение в самолете

26 августа 06:46
Фото: 1Mi
В аэропорту Рощино за курение привлекли к ответственности авиапассажира. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
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Тюмень

В дежурную часть Линейного отдела полициив аэропорту «Рощино» поступило сообщение о том, что кприбывающему самолету рейсом «Москва — Тюмень» требуется наряд полиции.

Был установлен пассажир, который курил во время полета в санитарном помещении. Был составлен акт о нарушении правил поведения на борту самолета.

Выяснилось, что мужчина ранее судим и нигде не работает. Его привлекли к административной ответственности.

Ранее «Наш город» писал о том, что тоболяки жалуются на дорогие и длительные перелеты из «Ремезова».

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