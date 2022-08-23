В Тюмени после простоя открылся H&M. Очереди есть?

В ТЦ «Галерея Вояж» H& M начал принимать первых, после продолжительного простоя, покупателей с 10 часов утра. И, несмотря на то, что сегодня будний день — к примерочным кабинкам торговой точки уже выстраиваются очереди. Но пока ажиотажа нет — наплыв покупателей ожидается во второй половине дня.