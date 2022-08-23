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В Тюмени после простоя открылся H&M. Очереди есть?

23 августа 08:11
Магазин H&M вновь начал работать сегодня в Тюмени. Правда, торговая точка шведской компании H&M Group возобновила работу только в торговом центре «Галерея Вояж». В ТРЦ «Сити Молл» магазин остается закрыт.

В ТЦ «Галерея Вояж» H& M начал принимать первых, после продолжительного простоя, покупателей с 10 часов утра. И, несмотря на то, что сегодня будний день — к примерочным кабинкам торговой точки уже выстраиваются очереди. Но пока ажиотажа нет — наплыв покупателей ожидается во второй половине дня.

Как долго будет работать в Тюмени H& M — неизвестно. В администрации торгового центра на данный вопрос ответить не смогли.

Напомним, магазины H& M приостановили деятельность на территории России в марте этого года. В июле компания H& M Group объявила об окончательном уходе из страны и временном открытии магазинов для реализации имеющихся остатков аксессуаров и одежды.

В России шведская компания H& M Group успешно работала с 2009 года. В Тюмени первый магазин был открыт в декабре 2013 года.

#Валентина Бурнашева#Видео
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