В России работает бесплатный проект для получения новых профессий

Ряд категорий граждан в рамках проекта могут бесплатно освоить востребованную специальность и найти работу в субъекте проживания.
В качестве одного из операторов проекта выступила Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), а его участниками могут стать все россияне, включая тех, кому грозит увольнение. По прогнозам экспертов, осенью безработица вырастет до 7,8%.
Как заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова, в данный момент уровень безработицы не превышает 3,9%. Но к осени текущего года риск потерять рабочее место увеличится, по прогнозам экспертов, до 7,8%, так как из России уйдут иностранные компании. Людям в таких условиях следует понимать, как действовать и куда обращаться. Один из способов справиться с проблемой — повысить квалификацию или сменить профессию.
Предполагается, что федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» будет действовать до 2024 года. Уже сегодня в его рамках можно бесплатно пройти свыше 1000 курсов по разным специальностям. Набор программ в каждом субъекте РФ зависит от того, насколько в тех или иных профессиях нуждается местный рынок труда. Сейчас заявки на участие в программе подали уже свыше 40 тыс. слушателей, а отучились порядка 10 тыс. человек.
Стоит отметить, что проект реализуется силами 12 институтов и 44 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 80 партнерских образовательных организаций. Участвовать в проекте «Содействие занятости» вправе россияне любого возраста, попавшие под риск увольнения, женщины в декрете или с детьми младше 7 лет, люди предпенсионного возраста, а также граждане старше 50 лет и безработные, стоящие на учете в службе занятости. Все они могут бесплатно освоить новую специальность.
Чтобы сотрудники, попавшие под риск увольнения, могли записаться на бесплатные курсы повышения квалификации или освоить новую профессию, им после отправления заявки на обучение нужно передать в центр занятости населения копии паспорта гражданина России, а также, главное, уведомления об увольнении или установлении режима неполного рабочего времени, простоя, временной приостановки работ от работодателя.
В РАНХиГС отмечают: при подаче документов на обучение без уведомления от работодателя люди, фактически не подтверждая статус находящегося под угрозой увольнения, в автоматическом режиме получают отказ в приеме на программы обучения для данной категории.
Более подробно узнать о программах, о том, где и как их найти, а также о правилах подачи заявки можно на сайте trud.ranepa.ru.