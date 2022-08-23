В России работает бесплатный проект для получения новых профессий

Предполагается, что федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» будет действовать до 2024 года. Уже сегодня в его рамках можно бесплатно пройти свыше 1000 курсов по разным специальностям. Набор программ в каждом субъекте РФ зависит от того, насколько в тех или иных профессиях нуждается местный рынок труда. Сейчас заявки на участие в программе подали уже свыше 40 тыс. слушателей, а отучились порядка 10 тыс. человек.