Житель Тюмени оказался в больнице после ссоры со знакомым

В Тюмени задержан подозреваемый в причинении вреда здоровью. В дежурную часть полиции поступила информация из больницы о мужчине с телесными повреждениями. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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