Житель Тюмени оказался в больнице после ссоры со знакомым

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом челюсти. Участковый задержал подозреваемого.
Выяснилось, что между 26-летним обвиняемым и его знакомым произошла серьезная ссора. Мужчины выпивали. Они начали оскорблять друг друга, после чего подсудимый нанес удары руками по лицу обидчика, причинив вред здоровью средней тяжести.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком вплоть до 3 лет.
Ранее «Наш город» писал о молодом водителе, который избил пенсионера за замечание в Тобольске.