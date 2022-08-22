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В Тюмени подростки станцевали на проезжей части оживленного перекрестка

22 августа 04:30
Фото: скриншот видеозаписи
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧС Тюмень» был опубликован пост о троих подростках, которые устроили танцевальный вечер на проезжей части. Вечером 21 августа трое подростков станцевали на перекрестке улиц Советской и Профсоюзной.
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Дети

Дети выбежали на оживленный перекресток в момент, когда для автомобилистов горел красный цвет.

«Это было шикарно», оставил комментарий анонимный пользователь, автор поста.

Однако, не все остались довольны спонтанным решением ребят.

«Почему они не могут танцевать в помещении? Или с переломанными позвоночниками жить веселее? Это все-таки дорога»,считает Евгений Степанов.

«Ребята, если вы талантливы, есть множество других способов это показать: конкурсы, выступления в своём учебном заведении. Зачем на дороге? В больнице развлекать врачей? Так им и без вас „весело“», написала Наталья Кузнецова.

«Отвага и тупость, а также дешевый понт, что другие люди так себе не могут позволить сделать по нормальным причинам», высказался Виктор Лебедев.

Ранее «Наш город» писал о подростке Антоне Дементьеве из Тюмени, который успешно осваивает танцы на инвалидном кресле.

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