В Тюмени подростки станцевали на проезжей части оживленного перекрестка

Дети выбежали на оживленный перекресток в момент, когда для автомобилистов горел красный цвет.
«Это было шикарно», оставил комментарий анонимный пользователь, автор поста.
Однако, не все остались довольны спонтанным решением ребят.
«Почему они не могут танцевать в помещении? Или с переломанными позвоночниками жить веселее? Это все-таки дорога»,считает Евгений Степанов.
«Ребята, если вы талантливы, есть множество других способов это показать: конкурсы, выступления в своём учебном заведении. Зачем на дороге? В больнице развлекать врачей? Так им и без вас „весело“», написала Наталья Кузнецова.
«Отвага и тупость, а также дешевый понт, что другие люди так себе не могут позволить сделать по нормальным причинам», высказался Виктор Лебедев.
Ранее «Наш город» писал о подростке Антоне Дементьеве из Тюмени, который успешно осваивает танцы на инвалидном кресле.