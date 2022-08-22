«Чтобы пройти, снимаем обувь»: жители Московского тракта негодуют из-за огромной лужи

«На Московском тракте после ливня вечно огромная лужа. Перейти дорогу непросто, вечно людей обливают машины. Чтобы перейти дорогу, приходится снимать обувь, носки и закатывать штаны», возмутился тюменец.
Сегодня утром, тот же пользователь дополнил опубликованный пост.
«В продолжение вчерашнего поста о том, что на Московском тракте после дождей просто катастрофа. Скоро дети пойдут в школу, родителям еще и лодки покупать?», негодует горожанин.
В комментариях некоторые пользователи согласились с недовольным тюменцем.
«На Республики у светофоров такая же проблема. Только вплавь», написала Нина Мкртчян.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском ЖК появился фонтан. Ливневка не прошла испытания дождем.