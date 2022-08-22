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«Чтобы пройти, снимаем обувь»: жители Московского тракта негодуют из-за огромной лужи

22 августа 05:21
Фото: ЧС Тюмень
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧС Тюмень» анонимный пользователь опубликовал пост об огромной луже, образовавшейся после субботнего ливня. Она мешает людям нормально перейти проезжую часть.
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Тюмень

«На Московском тракте после ливня вечно огромная лужа. Перейти дорогу непросто, вечно людей обливают машины. Чтобы перейти дорогу, приходится снимать обувь, носки и закатывать штаны», возмутился тюменец.

Сегодня утром, тот же пользователь дополнил опубликованный пост.

«В продолжение вчерашнего поста о том, что на Московском тракте после дождей просто катастрофа. Скоро дети пойдут в школу, родителям еще и лодки покупать?», негодует горожанин.

В комментариях некоторые пользователи согласились с недовольным тюменцем.

«На Республики у светофоров такая же проблема. Только вплавь», написала Нина Мкртчян.

Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском ЖК появился фонтан. Ливневка не прошла испытания дождем.

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