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В Тюмени получит компенсацию мама 3-летней девочки, на которую упал дорожный знак

17 августа 11:38
Фото: 1Mi
Суд обязал выплатить компенсацию морального вреда матери девочки, которая пострадала от падения дорожного знака. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Тюмень

Выяснилось, что весной этого года на пересечении улиц Е. Богдановича и С. Карнацевича со светофора сильным ветром сорвало дорожный знак. При падении он задел женщину и ее 3-летнюю дочь. Они пострадали.

Содержание автомобильной дороги на пересечении этих улиц осуществляется «ТОДЭП». Они сотрудничают с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени» муниципального контракта.

После проверки прокурор направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Иск удовлетворен в полном объеме. Решение пока не вступило в силу.

Ранее «Наш город» писал о том, что В Тюмени на неделю закроют съезд на развязке на улице Монтажников.

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