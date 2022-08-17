В Тюмени получит компенсацию мама 3-летней девочки, на которую упал дорожный знак

Выяснилось, что весной этого года на пересечении улиц Е. Богдановича и С. Карнацевича со светофора сильным ветром сорвало дорожный знак. При падении он задел женщину и ее 3-летнюю дочь. Они пострадали.
Содержание автомобильной дороги на пересечении этих улиц осуществляется «ТОДЭП». Они сотрудничают с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени» муниципального контракта.
После проверки прокурор направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Иск удовлетворен в полном объеме. Решение пока не вступило в силу.
Ранее «Наш город» писал о том, что В Тюмени на неделю закроют съезд на развязке на улице Монтажников.