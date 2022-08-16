«Гордость Тюмени» решил делиться секретами спортивных достижений с учениками

«Там очень интересно, замечательно и красиво. Я нашёл очень много друзей, людей, которые занимаются такими же видами спорта. Буквально в декабре 2021 года я был в Румынии, в городе Бухаресте. Я занял там неплохие места — взял серебро и бронзу. Представляете, здесь в Тюмени в декабре было прохладно, везде снег, а там зелёная травка и тепло», — поделился Чикишев.