«Гордость Тюмени» решил делиться секретами спортивных достижений с учениками

Владислав занимается баскетболом на коляске и армрестлингом. Достичь успеха, говорит тюменец, ему помогли друзья и семья.
Чикишев пришёл в армрестлинг в 2015 году и уже к 2017-му году стал чемпионом России среди рукоборцев с ограниченными физическими возможностями. В том же году атлета признали лучшим на чемпионате мира в Венгрии.
Владислав становился золотым и серебряным медалистом на чемпионатах России и Европы. С 2020 года является мастером спорта РФ международного класса по армрестлингу. Кроме того Чикишев — призёр чемпионатов нашей страны по баскетболу на колясках.
Также знаменитого сибиряка признавали «Гордостью Тюмени» на городском конкурсе «Тюмень спортивная». Три года подряд — с 2017 по 2019 года — он был первым на областном тюменском конкурсе «Спортивная элита».
Теперь же атлет не только хочет продолжать развивать личную карьеру, но и делиться секретами достижений с учениками:
«Я выучился на тренера и в будущем вижу себя тренером. Хочу научить людей, которые будут со мной заниматься, тому, чего я достиг, и даже больше».
На вопрос о том, какой совет тюменец дал бы себе в начале спортивного пути, герой ответил, что посоветовал бы не бросать дело:
«С первого раза ничего не получится. Продолжай заниматься спортом и скорее всего скоро будет успех».
На личном примере атлет доказывает, что успех действительно возможен. Спорт позволил тюменцу не только посещать разные города России, но и ездить по всему миру.
«Там очень интересно, замечательно и красиво. Я нашёл очень много друзей, людей, которые занимаются такими же видами спорта. Буквально в декабре 2021 года я был в Румынии, в городе Бухаресте. Я занял там неплохие места — взял серебро и бронзу. Представляете, здесь в Тюмени в декабре было прохладно, везде снег, а там зелёная травка и тепло», — поделился Чикишев.
Тюменец рассказал, что на достижения его мотивируют близкие люди, семья и любимая супруга. Заряжает Владислава также мысль о том, что «сегодня я сделал чуть больше, чуть лучше, чем вчера».
Помимо имеющихся спортивных результатов тюменец является носителем житейской мудрости, спокойного и гармоничного отношения к жизни:
«Мне кажется, трудности мы сами себе выдумываем. Но если такое появляется, то надо просто посидеть с друзьями, посоветоваться, потому что один ты ничего не решишь. Коллективно, мне кажется, надо решать проблемы».