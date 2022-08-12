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Житель Тюменской области спалил машину знакомого

12 августа 02:16
Фото: 1Mi
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге чужого автомобиля. Местный житель Уватского района написал в полицию заявление о поджоге автомобиля марки «Киа Рио». Он пояснил, что увидел, как его автомобиль загорелся. Ему удалось самому потушить возгорание.
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Суд

Признаки поджога были неоспоримы. Был задержан ранее неоднократно судимый местный житель, у которого были конфликты с потерпевшим. В день произошедшего он был пьян и поджег машину молодого человека, заранее облив ее бензином.

Вину обвиняемый признал. Он должен будет выплатить потерпевшему более 80 тысяч рублей.

Сейчас ему грозит наказание по статье «Умышленное повреждение имущества», которое предусматривает лишение свободы вплоть до 5 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Наш город» писал о том, что в ТЦ «Заречный двор» загорелась крыша. На место инцидента прибыли 6 машин МЧС и пожарная лестница.

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#Новости#Суд#Возгорание автомобиля#Мелиса Учунджю#Происшествия
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