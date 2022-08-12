nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская каланча возвращает звание «белой башни»

12 августа 02:12
3 августа 2020 года пожарную каланчу, что располагается на улице Осипенко, окутал огонь. Пожар разбушевался в соседнем жилом доме, а ветер унес кусок горевшего шифера прямо на «белую башню» (так каланчу зовут тюменцы). Сейчас объект культурного наследия практически удалось восстановить.

Еще до 2020 года каланча была не в лучшем состоянии. В Тюмени не очень уж трепетно относятся к памятникам архитектуры.

Заняться реставрацией этого уникального объекта представителей власти вынудил пожар, после которого за архитектурный ансамбль, включающий «белую башню» и двухэтажное здание рядом, нехотя, но взялись.

Хотя найти подрядчика, который займется восстановлением объекта было непросто. Только через год Алексей Ионин выкупил башню за 11 млн рублей.

По условиям договора, он был обязан согласовать проект работ по восстановлению постройки с комитетом по охране памятников, но Ионин, вероятно, решил, что он сам со всем справится, и строители приступили к работе по несогласованному проекту.

Позже за это его привлекли к административной ответственности и обязали не только выплатить штрафы, но и восстанавливать каланчу не так, как хочется, а так, как следует.

А потому сейчас весь ансамбль выглядит не только обновленным, но и правильным, с точки зрения архитектуры.

Фото: «НашГород»

Ранее «Наш город» рассказывал о ходе работ по установке стелы, посвященной присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести».

Материалы по теме
В Тюмени приступили к облицовке стелы в сквере МашароваВ Тюмени улицу Дзержинского покрывают гранитной плиткой
#Алена Патрушева#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25