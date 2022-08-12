Тюменская каланча возвращает звание «белой башни»

Еще до 2020 года каланча была не в лучшем состоянии. В Тюмени не очень уж трепетно относятся к памятникам архитектуры.
Заняться реставрацией этого уникального объекта представителей власти вынудил пожар, после которого за архитектурный ансамбль, включающий «белую башню» и двухэтажное здание рядом, нехотя, но взялись.
Хотя найти подрядчика, который займется восстановлением объекта было непросто. Только через год Алексей Ионин выкупил башню за 11 млн рублей.
По условиям договора, он был обязан согласовать проект работ по восстановлению постройки с комитетом по охране памятников, но Ионин, вероятно, решил, что он сам со всем справится, и строители приступили к работе по несогласованному проекту.
Позже за это его привлекли к административной ответственности и обязали не только выплатить штрафы, но и восстанавливать каланчу не так, как хочется, а так, как следует.
А потому сейчас весь ансамбль выглядит не только обновленным, но и правильным, с точки зрения архитектуры.
Ранее «Наш город» рассказывал о ходе работ по установке стелы, посвященной присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести».