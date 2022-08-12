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Тюменец получил условный срок за долг по алиментам

12 августа 06:13
Фото: 1Mi
Был вынесен приговор мужчине, который обвиняется в неуплате алиментов ребенку. Уважительных причин у него нет. Об этом «Нашему городу» сообщила пресс-служба областной судебной системы.
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Суд

Евгений И. является отцом 9-летнего мальчика. С осени прошлого года по весну этого года он не платил сыну алименты. Его задолженность по алиментам составила 92 тыс. 482 рубля.

Дело рассматривали в особом порядке. На судебном заседании мужчина согласился с обвинениями. Ему назначили наказание на 5 месяцев условно, с испытательным сроком в течение 1 года.

Ранее «Наш город» писал о водителе, который не заплатил десятки штрафов. На счету собственника Daewoo 38 нарушений дорожного движения, он не заплатил 66 500 рублей.

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#Новости#Алименты#Суд#Мелиса Учунджю#Город
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