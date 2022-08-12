Тюменец получил условный срок за долг по алиментам

Евгений И. является отцом 9-летнего мальчика. С осени прошлого года по весну этого года он не платил сыну алименты. Его задолженность по алиментам составила 92 тыс. 482 рубля.
Дело рассматривали в особом порядке. На судебном заседании мужчина согласился с обвинениями. Ему назначили наказание на 5 месяцев условно, с испытательным сроком в течение 1 года.
Ранее «Наш город» писал о водителе, который не заплатил десятки штрафов. На счету собственника Daewoo 38 нарушений дорожного движения, он не заплатил 66 500 рублей.