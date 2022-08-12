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Тетрис - игра от советских программистов, покорившая мир
12 августа 13:09
Настоящее будущее. Игрушки. Тетрис
#Алина Ибрагимова
#Видео
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Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
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В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
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