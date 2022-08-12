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Моор рассказал, где отдыхал с семьей

12 августа 05:58
Фото: «НашГород»
На пресс-конференции, посвященной 78-летию региона губернатор Тюменской области сказал, что у нас благоприятный климат и множество возможностей для отдыха. Он также отметил, что в зимний период можно найти варианты активных развлечений.

Моор добавил, что сам не прочь провести время на базах отдыха или на горячих источниках.

Особенно выделил Тобольск. По словам главы области, историческое наследие этого города способно покорить многих.

«Тобольск интересен всем. Обширная программа вечерних активностей. Город посещают все больше туристов из столицы и Санкт-Петербурга»,сообщил Александр Моор.

Ранее «Наш город» писал о том, что Александр Моор высказался против идеи лишения россиян шенгена. Он считает бредовой идею лишения возможности россиян выдачи шенгенских виз.

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