Моор рассказал, где отдыхал с семьей

Моор добавил, что сам не прочь провести время на базах отдыха или на горячих источниках.
Особенно выделил Тобольск. По словам главы области, историческое наследие этого города способно покорить многих.
«Тобольск интересен всем. Обширная программа вечерних активностей. Город посещают все больше туристов из столицы и Санкт-Петербурга»,сообщил Александр Моор.
Ранее «Наш город» писал о том, что Александр Моор высказался против идеи лишения россиян шенгена. Он считает бредовой идею лишения возможности россиян выдачи шенгенских виз.