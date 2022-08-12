Глава РЭО Буцаев: В проекте по облету полигонов дронами не участвуют 17 субъектов РФ

Глава РЭО напомнил о поручении, которое вице-премьер-министр Виктория Абрамченко дала в конце весны минувшего года. Она заявила тогда о том, что нужно провести первый в стране хакатон в сфере обращения с отходами. Ключевая цель — проверить сведения на предмет достоверности. По словам Буцаева, получаемой информацией можно пользоваться в рамках корректирования федеральной схемы и в процессе выстраивания концепции дальнейшего развития отрасли.