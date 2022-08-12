Глава РЭО Буцаев: В проекте по облету полигонов дронами не участвуют 17 субъектов РФ

Новый проект запустили в этом году, пишет tass.ru. Информация о состоянии крупных полигонов до сих пор не получена от 17 субъектов страны. От Волгоградской области не поступили сведения ни по одному объекту для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), подчеркнул Буцаев.
Глава РЭО напомнил о поручении, которое вице-премьер-министр Виктория Абрамченко дала в конце весны минувшего года. Она заявила тогда о том, что нужно провести первый в стране хакатон в сфере обращения с отходами. Ключевая цель — проверить сведения на предмет достоверности. По словам Буцаева, получаемой информацией можно пользоваться в рамках корректирования федеральной схемы и в процессе выстраивания концепции дальнейшего развития отрасли.
Проект ориентирован на то, чтобы снизить риски нарушения действующего законодательства в отрасли обращения с отходами. Кроме того, получаемая информация будет более полной и достоверной, заявил руководитель РЭО.
Сведения будут, таким образом, обновлены, и эксперты получат возможность составлять прогнозы по эксплуатации действующих в стране полигонов. У субъектов РФ появится в результате четкое понимание планов по дальнейшему эффективному развитию, пояснил Буцаев.
Если регионы не пожелают подключиться к реализации нового проекта, полигонам грозит переполнение отходами. Помимо этого, будут некорректно определяться сроки рекультивации, констатировал глава РЭО.
Оператор запустил ранее воздушное лазерное сканирование с использованием цифровых трехмерных моделей более чем для пяти сотен действующих в России полигонов, которые значатся в федеральной схеме по обращению с ТКО. Планируется, что в перспективе облеты станут ежегодными. Из заявления заместителя руководителя РЭО Алексея Макрушина следует, что на данный момент беспилотники исследовали территории уже двухсот полигонов.
Заявки более чем по 50 крупным объектам, ежегодная мощность которых выше 100 тысяч тонн, не подали, по словам Макрушина, следующие российские субъекты: Ханты-Мансийский АО (Югра), Удмуртия, Марий Эл, Республика Башкортостан, Омская, Ульяновская, Ивановская, Липецкая, Челябинская, Самарская, Астраханская, Псковская, Саратовская, Волгоградская, Свердловская, Рязанская и Иркутская области.
РЭО работает в тесном взаимодействии со специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений Центрального федерального округа.
Полигоны облетают беспилотники, в которых установлены лидары — это средства лазерного мобильного сканирования. С помощью получаемых измерений можно будет строить облако точек, а также накладывать ортофотопланы и текстуры. Кроме того, станет возможной привязка проектной документации на объект, резюмировали официальные представители РЭО.