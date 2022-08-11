Убийца многодетной матери в Тобольске не дожил до суда

«Позвонила одна из дочерей Ольги и сказала: „Тетя Люда, помогите! Сёма сказал, что если сейчас дедушка не даст ключи от машины, то он маму убьет“. Через какое-то время звонит сама Ольга и просит вызвать полицию, говорит, что он ее уже бил, и она боится»,рассказывала «Нашему Городу» подруга погибшей.