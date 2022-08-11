Убийца многодетной матери в Тобольске не дожил до суда

По информации «Нашего Города», Семен Черкашин заболел пневмонией, которая и стала причиной его смерти. Он скончался в тюремной больнице. Похороны тоболяка состоятся завтра, 12 августа.
Мужчина был судим и раньше. По данным источника «Нашего города» Семен привлекался к уголовной ответственности минимум трижды, а осужден был два раза.
6 февраля 2022 года Семен Черкашин сильно избил гражданскую жену Ольгу. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Чтобы скрыть свою причастность к убийству, Черкашин положил тело в сумку и отвез в лес.
Уже 10 февраля тоболяка задержали. Он признался в совершении преступления и стал ждать решения суда об избрании меры пресечения. Его заключили под стражу как подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Адвокат требовал заменить заключение под стражу на домашний арест.
Совместная жизнь Ольги Ковалевой и Семена Черкашина сначала была обычной, «как у всех». Позже мужчина начал распускать руки и избивать возлюбленную. Подруги об этом знали, и сначала хотели решить все мирным путем — приезжали и разговаривали с Черкашиным.
Но разговоры не помогали, избиения продолжались. Подруги забрали Ольгу и увезли её из Тобольска в Карачино. Там женщина начала жить с бывшим мужем. Об этом узнал и Черкашин — начал угрожать и сожительнице, и её подругам.
После того, как Ольга Ковалева родила пятую дочь, наступило перемирие, но длилось оно не долго. Одной из подруг позвонила другая дочь тоболячки, сказала, что Семен угрожает Ольге убийством.
«Позвонила одна из дочерей Ольги и сказала: „Тетя Люда, помогите! Сёма сказал, что если сейчас дедушка не даст ключи от машины, то он маму убьет“. Через какое-то время звонит сама Ольга и просит вызвать полицию, говорит, что он ее уже бил, и она боится»,рассказывала «Нашему Городу» подруга погибшей.
Из-за регулярных побоев женщина обращалась в полицию, писала заявления. Но правоохранители начали разбираться с этим только спустя месяц. Подруги неоднократно забирали Ольгу к себе, но она снова и снова возвращалась к Черкашину. Дети тоже страдали. Учителя жаловались, что девочки выглядят испуганными.
Спустя некоторое время Ольга Ковалева стала часто пропадать, не отвечала на телефонные звонки, что волновало подруг. Черкашин запрещал ей общаться с теми, кто знает о личной жизни Ольги слишком много.
Почти перед самым убийством тоболячка разговаривала с мамой. Говорила, что готовит поесть, была веселой, шутила. Но после этого звонка с Ольгой больше никто не мог связаться.
«Мы создали группу, начали искать Олю. Потом я попросила у ее родителей разрешение написать заявление в полицию. Написала заявление, а после позвонили из отделения и сказали, что тело Оли нашли и уже задержан подозреваемый»,вспоминала подруга Ольги.
10 февраля к поискам должен был подключиться поисковый отряд «Феникс». Но уже было слишком поздно. По версии следствия, женщину убили 6 февраля.
Черкашин сам показал, куда спрятал тело. После жестокого избиения он вывез труп Ольги в лесной массив около населенного пункта «Долбилово». Там сумку с телом мужчина забросал ветками и снегом, чтобы скрыть её. О том, что Черкашин совершил убийство, он рассказал сам. Пришел к бывшему мужу погибшей и признался.
Во время похорон подруги многодетной матери были шокированы. Тело и лицо было черными, узнать женщину было практически невозможно. Они уверены — можно было спасти Ольгу от сожителя-тирана, если бы полиция своевременно реагировала на заявления.
Несмотря на регулярные побои, обращения в больницу, Семен продолжал жить свободной жизнью. От него требовалось только вовремя отмечаться и проходить проверки социальных служб.
«Он же наносил ей очень серьезные травмы. Они могли бы его вовремя закрыть»,говорила подруга погибшей.