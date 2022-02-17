Пять девочек остались без мамы: убитую Ольгу Ковалеву можно было спасти

«Она уехала к Семену, мы съездили, проверили их. Все было хорошо. Но потом мне начали поступать звонки, что до Ольги никто не может дозвониться. Я позвонила ее дочери, она говорит, они, наверное, еще спят. А потом звонит мне ее старшая дочь и говорит: „Ты новости не слышала?“. Я говорю: „Нет“. Дочь сказала, что мама в больнице, так как Семен ее избил. Причем до такого состояния, что она уже чуть ли не умирала. Но ей снова поставили среднюю степень тяжести вреда здоровью», — добавила подруга.