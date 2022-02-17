Пять девочек остались без мамы: убитую Ольгу Ковалеву можно было спасти

Подробности в резонансном деле об убийстве многодетной Ольги Ковалевой «Нашему городу» рассказали близкие подруги погибшей женщины. Предполагаемого убийцу поймали 10 февраля, он дал признательные показания и показал куда вывез труп.
Когда Ольга познакомилась с будущим сожителем Семеном Ч., у них все было хорошо, вспоминает подруга Ольги Елена (имя изменено, — прим.ред.). Раньше Семен работал, но у него произошел конфликт с руководством. На эмоциях он попортил машины, стал безработным. Жил на детские пособия Ольги, а через время начал распускать руки и жестоко избивать Ольгу.
«Раз ударит ее, потом через время еще. Она пожаловалась мне, что он поднял руку на нее. Мы приехали, с ним пообщались», вспоминает подруга.
Она также пояснила, что Ольга была прямолинейным человеком и говорила всю правду в лоб, а сожителю это не нравилось, это и вызывало в нем гнев.
«Можно сказать, что в начале он ничего такого страшного и не делал. А потом он ее побил. И пока он был на работе, мы решили ее забрать. Увезли ее в Карачино из Тобольска. Дом сняли. Она проживала здесь с бывшим мужем Александром», говорит подруга.
Сожителю такой поворот событий не понравился. Он начал писать угрозы и Ольге, и ее подруге, а позже все-таки нашел, где проживает его возлюбленная.
Через время, во время уборки, Ольга обнаружила справку. Справку о том, что предполагаемый убийца состоит на учете в психиатрической больнице.
«Мы узнали, что он уголовник. Ему давали срок — 15 лет, причем по нескольким статьям. То есть, восемь лет он отсидел, а семь лет оставался условный срок», говорит женщина.
По данным источника «Нашего города» Семен Ч. привлекался к уголовной ответственности как минимум три раза, осужден был дважды.
Когда бывший муж погибшей уехал на вахту, предполагаемый убийца приехал к Ольге.
«Пробыл у Ольги день-два, а потом постепенно вообще перевез к ней вещи. Вроде все было хорошо, даже пальцем ее не трогал. Мы надеялись, что с рождением ребенка он как-то изменится. А 23 октября у ее отца было день рождения, они к нам приезжали, были такие счастливые и веселые», продолжает рассказ подруга.
Но веселье закончилось тем, что подруге Ольги поступил тревожный звонок от дочери погибшей.
«Позвонила одна из дочерей Ольги и сказала: „Тетя Люда, помогите! Сёма сказал, что если сейчас дедушка не даст ключи от машины, то он маму убьет“. Через какое-то время звонит сама Ольга и просит вызвать полицию, говорит, что он ее уже бил и она боится», делится подруга погибшей.
Чтобы не оставлять погибшую в беде, подруга позвонила соцработнику, затем дозвонились до администрации, а до участкового достучаться так и не вышло.
К слову, так как предполагаемый убийца ранее судим, он находился на учете, его периодически приходили проверять социальные службы. По словам подруги, он, когда знал, что придет проверка, на несколько дней уезжал в Тобольск. Якобы он находится дома, а затем возвращался обратно в Карачино.
Отметим, что в Тобольске 15-й микрорайон славится, как мрачный и криминальный район. Этот район появился относительно недавно, но он уже считается одним из самых «трешовых» и депрессивных. В новые высотки заселились переселенцы из аварийных домов, правда такому соседству не рады другие собственники квартир. В этом районе и домах постоянные драки, разборки, пьянки, ссоры и нападения.
«С 23 октября она перестала выходить на связь. Он запретил со мной общаться, так как понял, что я могу на него кого-то вызвать», говорит подруга.
В ноябре подруге позвонила учительница. Ольга состояла на учете в соцслужбах. Учителя пришли на проверку, так как с детьми, что-то происходило.
«Дети находились в страхе. Запуганные, зашуганные. Учителя пришли, а Ольга ни говорить не может, ни шевелиться. Учитель позвонила мне, попросила Ольгу забрать к себе. Мой муж ее забрал к нам. А она вздрагивала от каждого звонка и сообщения сожителя», рассказывает женщина.
Пол первого ночи поступил тревожный звонок, где сообщили, что в доме, который снимала Ольга, сгорела баня.
«В тот вечер сожитель Ольги обрывал мои телефоны, писал угрозы. Потом на полтора часа случилось затишье, а после, позвонили нам и сказали, что сгорела баня. На Ольгу еще больший страх напал. Я позвонила ее бывшему мужу, попросила приехать, забрать хотя бы детей. Он приехал, забрал», пояснила подруга.
К бывшему мужу уехала и сама Ольга, но всего на несколько дней, а после уехала к другой подруге.
«Она немного успокоилась, мы написали заявление, я проходила, как свидетель. С нее сняли побои. Сказали, что у нее вред средней тяжести. Раз он на условном сроке, мы думали, что его как-то должны пресечь, задержать, но он дальше продолжает ходить на свободе», продолжает женщина.
Чтобы быть ближе к Ольге, сожитель начал общаться с бывшем мужем.
«Ольга жила у бывшего мужа, но я ощущала, что ее нужно забрать. Да и она сама хотела. А бывший муж был против. Я говорила ему, что чувствую, что ты ее подставишь», вспоминает подруга.
Бывшему супругу удалось наладить мосты между Ольгой и сожителем, однако ничем хорошим это не закончилось.
«Она уехала к Семену, мы съездили, проверили их. Все было хорошо. Но потом мне начали поступать звонки, что до Ольги никто не может дозвониться. Я позвонила ее дочери, она говорит, они, наверное, еще спят. А потом звонит мне ее старшая дочь и говорит: „Ты новости не слышала?“. Я говорю: „Нет“. Дочь сказала, что мама в больнице, так как Семен ее избил. Причем до такого состояния, что она уже чуть ли не умирала. Но ей снова поставили среднюю степень тяжести вреда здоровью», — добавила подруга.
Так как приезжала за Ольгой скорая, приехала и полиция. Женщина написала заявление на сожителя.
«Звонит этот Семен Оле и говорит, что если приедет полиция, то скажи, что тебя избили по дороге в магазин. Я тебя не трогал, я тебя не видел. Но она ему сказала, что рассказала уже всю правду и написала все, как есть. Он ей стал угрожать, говоря, что скоро придет ей конец», продолжает историю подруга.
Ольга находилась в больнице около недели, а в это время ее малолетние дети были в реабилитационном центре. Женщина переживала за них и написала отказную, ушла решить вопрос с определением дочек в тюменский Дом малютки.
«Ее встретила подруга с больницы, съездила по всем инстанциям. В понедельник нужно было ехать к соцработникам, в ПДН. 25 января позвонили соцслужбы, сказали, что опять до Ольги дозвониться не могут. Но, оказывается, у нее просто сел телефон. Она сказала, что в среду будет ясно, что может быть даже ее с детьми поселят вместе в реабилитационном центре», говорит подруга.
Однако через несколько дней погибшая вновь оказалась у своего сожителя.
«Мне позвонила подруга и сказала, что Оля опять у Семена. Он ей угрожал, что приедет к подруге, у которой она находилась и убьет всю семью, если она не вернется к нему. Она собралась и ночью уехала к нему. Через некоторое время Оля написала мне, что приедет за документами, так как все документы на нее и детей были у меня. И за вещами», продолжает подруга.
Женщина предполагала, что Ольга поедет к ней с сожителем и позвонила следователю, чтобы решить наконец вопрос и спасти подругу.
«Я почувствовала, что Оля приедет ко мне со своим сожителем. Сразу набрала следователю, так как она до этого говорила, что его осудили и должны были уже посадить, но он скрывается, так как он на условном сроке и у него много косяков. Раз они собрались ко мне ехать, я следователю доложила», вспоминает подруга.
Ольга приехала за вещами и документами, но зашла в квартиру подруги без Семена.
«Я сказала, что вещей много, может тебе кто-нибудь поможет. Но она сказала, что тогда приедет в следующий раз. А я специально отправила своих детей погулять на улицу и посмотреть, одна Ольга или нет. Но они сказали, что Семен сидел в машине. Я позвонила следователю, дала номер машины. Сказала, что он там. Надеялась, что силовики остановят машину, заберут его с этого автомобиля. Но никто этого не сделал», пояснила женщина.
Подруги предупреждали Ольгу, что ничем хорошим это сожительство не закончится, но она лишь улыбалась и говорила, что он ее бьет только когда выпивает.
«Да это у него по пьянке крыша съезжает, говорила она. Мы боялись, что детей заберут и будет тоже самое. Но она лишь оправдывала его и говорила, что он ей обещал, что так делать не будет», вспоминает подруга.
После этих разговоров, Ольгу долго не было слышно, а 4 февраля она находилась в Тобольске у своего сожителя и разговаривала по телефону со своей мамой.
«Она была у него, в 15 микрорайоне, в его квартире. Мама ее рассказывала, что она с Ольгой долго общалась. Была веселой. Оля все шутила, говорила, что готовит кушать. После того дня она больше не выходила ни с кем на связь», сказала подруга.
Трубку женщина не брала даже от детей. 9 февраля ночью подруге позвонил бывший муж Ольги.
«С 8 на 9 февраля звонил бывший муж Оли, я не стала брать трубку. У меня спали дети, да и время было уже поздно. На утро написала бывшего мужа сестра и спросила, правда ли, что Олю убили. Я не поверила. Позвонила ее бывшему мужу. А он сказал, что приходил Семен и сказал, что ее больше нет», вспоминает подруга.
После такой шокирующей информации, подруга позвонила следователю, но ее направили в дежурную часть, чтобы оперативники приехали к бывшему мужу и уже на месте стало ясно, какие действия необходимо предпринять.
«Александр не согласился на допрос. Он сказал, что сам бы хотел взять с Семена признательные показания, снять все на видео. Но мы с девочками решили сначала объявить в розыск. Вдруг Олю кто-нибудь видел. Мы до последнего надеялись, что она жива», говорит подруга.
10 числа должен был начаться поиск. Подключился поисковый отряд «Феникс». Родители Оли не могли сами начать действовать и искать, так как ее мама только после больницы и чувствует себя плохо, а папа болен онкологией.
«Из-за ситуации со здоровьем у родителей, мы с подругами решили действовать сами. Нам потом позвонила следователь и сказала, что ее ищут оперативники и попросили написать заявление на согласие о неофициальном расследовании», вспоминает подруга.
Через время на телефон подруги поступило сообщение о том, что Ольгу нашли.
«Я так обрадовалась, когда мне сообщили, что Олю нашли. Думала, что она живая. Спрашиваю у следователя, а она ответила „печаль“. Я начала ее допрашивать, а она сказала, что тело нашли. Что ее убили и вывезли в лес и что сейчас там полиция», рассказывает подруга.
Девушка хотела убедиться, что нашли на самом деле ее подругу, а не другого человека.
«Я попросила соседа туда съездить. Приехали, сожителя уже в этот момент увезли в отделение полиции. А Оля лежала мертвой, завернутая в одеяле, не согнутая, ничего. Абсолютно прямая. Рядом с ней какие-то вещи лежали или мусор, я даже не обратила внимание, что там лежит. И была сумка клетчатая, в которой предположительно он ее вывез», вспоминает подруга.
По версии следствия во время словесной перепалки из-за малозначительного повода «мужчина нанес 31-летней потерпевшей множественные удары по голове и телу, в результате чего через непродолжительное время женщина скончалась на месте. С целью сокрытия следов преступления, он поместил тело сожительницы в дорожную сумку и вывез ее в лесной массив, расположенный недалеко от дорожного указателя населенного пункта „Долбилова“ Тобольского района, где забросал ветками и засыпал снегом», — сказано на сайте Следственного комитета по Тюменской области.
«Тело было все черное, лицо. Так было страшно, жутко. Больно было даже на все это смотреть»,делится эмоциями подруга погибшей.
Позавчера Ольгу похоронили.
«Когда открыли гроб, ну там совсем ужас. В заключении написано, что умерла от болевого шока и тупого предмета. Он ей отбил все органы, почки отбиты, селезенка, кровоподтеки в печени, у нее была потеря крови»,подытожила рассказ подруга.
Вторая подруга Ольги также в шоке от произошедшего. И говорит, что Олю вообще начали искать только тогда, когда она подняла шум и написала заявление в полицию.
Ольга, когда была жива, хотела восстановить семью и вернуть отца детям. Это получилось, правда бывший муж общался на стороне с другой женщиной. Такой поворот событий Ольгу не устроил и она начала общаться с Семеном, начала свой рассказ вторая подруга погибшей.
До добра такая «интрижка» не довела. Александр избил свою жену, а на защиту женщины встала подруга и Семен.
«В начале отношений у Ольги с Семеном был конфетно-букетный период, никто и подумать не мог, что все это закончится плачевно. Я была рада, что в ее жизни появился мужчина, который будет за нее заступаться. Защищать ее. Не даст ее в обиду», вспоминает вторая подруга.
Но радость Ольги была недолгой. Ольга выставила мужа и начала жить с новым сожителем. Он не пришелся по вкусу ее подругам и близким.
«Я ей говорила, что это чужой, незнакомый мужик. Мы даже не знаем, что от него ожидать. У нее же дети! 4 девочки!», возмущается подруга.
Потом Ольгу увидела подруга с синяком, но девушка сказала, что это случайно.
«Мы спрашивали, это что, он? Но она говорила, что это случайно. И еще, он почему-то всегда сидел в закрытой комнате и не общался с нами, когда кто-то приходил», продолжает девушка.
Дело одним синяком не закончилось. Позже, осенью, Ольгу сожитель избил.
«Осенью он ее очень сильно избил. Он ей пробил голову. Я ей говорила, беги от него, но она сказала, что боится. По итогу ее бывший муж — Саша, увез ее в Карачино. Но там она пробыла недолго, буквально недели две, а потом убежала снова к сожителю Семену!», делится подруга.
Подруга интересовалась, почему Ольга не поставит точку в этом всем, но в ответ лишь получала, что не может бросить, так как любит своего сожителя.
«Она отвечала на мои вопросы, что любит Семена, а с Сашей быть не хочет», говорит вторая подруга.
Затем между подругами была долгая тишина.
«Я поздравила Олю с днем рождения, но она прочла сообщение и не ответила, потом не брала мои трубки. Я знала, что ей нужна помощь, но уже не хотелось помогать. Так как ее спасаешь, а она обратно к Семену уходит. Хотелось, чтобы она уже взяла жизнь в свои руки. Я потом еще узнала, что она попала в больницу, так как ее этот Семен избил чуть ли не до полусмерти», пояснила вторая подруга.
Через время подруга также от Семена узнала, что Оли больше нет, но не хотела в это верить.
«Мы создали группу, начали искать Олю. Потом я попросила у ее родителей разрешение написать заявление в полицию. Написала заявление, а после позвонили из отделения и сказали, что тело Оли нашли и уже задержан подозреваемый», вспоминает девушка.
К слову, второй подруге Ольги в отделении полиции подтвердили, что мужчина был судим не дважды, а трижды. За разбойное нападение, кражу и убийство.
«Показывали его фотографию следователи. Я до этого его ни разу не видела в живую. А тут увидела только в коридоре», говорит вторая подруга.
Корреспонденту «Нашего города» удалось побеседовать с соседкой, которая проживает в одном доме с подозреваемым. Она рассказала, что в начале февраля, практически как раз перед убийством Ольги, были слышны крики из квартиры, а также звуки борьбы.
«Я слышала, как женщина кричала, но это было часто. То есть, не первый день такое. В этой квартире часто кто-то ссорился и дрался. Поэтому никто и не среагировал. Но вот в начале февраля крики были просто дико истошными. Я поняла, что там драка. Длилось это часа 3-4, а потом затишье настало», делится женщина.
«Она нуждалась в помощи, но никто не реагировал, ни полиция, ни кто-то еще. Зато сейчас в интернет много всего вылилось и нашлись умники, которые взялись осуждать. А где вы были, когда человек нуждался в помощи? Когда она лежала избитая, где были родственники? Когда ее не стало, сразу все шум подняли. Это уже ее не вернет», возмущается девушка.
Кроме того, подруга уверена, что полиция не хотела помогать, хоть и Семен был у всех на виду.
«Оля то писала на него заявление, то тут же к нему бежала обратно. Он ее изобьет, она простит, обратно идет. Полиция, думаю, на все это смотрела и предпочла из-за ее метаний, остаться в стороне. Да, они могли это предотвратить. Даже если взять то, что она не единожды лежала в больнице в тяжелом состоянии, Он же наносил ей очень серьезные травмы. Они могли бы его вовремя закрыть», комментирует подруга.
Дети Ольги остались в реабилитационном центре и в Доме малютки: самой маленькой, Наталье сейчас 6 месяцев, Кате — 2 года, Свете — 4 года, Юле — 9 лет, самой старшей Ирине — 12 лет. Никто их не навещает из близких, кроме подруг погибшей.
Отметим, что по словам подруги, судмедэкспертиза показала, что Семен убил Ольгу 6 февраля, а позже распивал спиртные напитки с бывшем мужем погибшей и признался ему в убийстве. Кроме того, если бы девушке вовремя оказали помощь и вызвали врачей, то трагедию можно было и вовсе избежать.
«Если бы вызвали скорую помощь, то ее можно было спасти, но этого не случилось. Пятеро детей теперь остались никому не нужные. Ее бывшему мужу они тоже не нужны», подытожила подруга.
В настоящий момент Семен Ч. ждет решения суда об избрании меры пресечения. Знакомые погибшей Ольги Ковалевой опасаются, что ему удастся избежать максимального наказания - сейчас его обвиняют по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье мужчина может отправиться за решетку на восемь лет.