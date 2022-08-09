«Транснефть» пытается через суд взыскать с «Роснефти» более 2 млрд рублей

3 августа в картотеке дел Арбитражного суда Москвы появилась карточка дела. Истцом числится ПАО «Транснефть», а ответчиком — ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Вчера иск уже приняли к производству. Следующее заседание назначено на 23 сентября.
Вместе с этим иском в сентябре будут рассматривать и другое дело, где истцом числится «Роснефть». Тогда истец потребовал возместить убытки сразу в нескольких валютах — 3,3 млрд рублей, почти 121 млн долларов, 47 тысяч евро, 5,5 тысяч фунтов стерлингов и почти 74 млн польских злотых. На момент подачи иска общая сумма в рублях составляла примерно 11,9 млрд рублей.
Причиной этого иска стало попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» в 2019 году, из-за чего «Роснефть» получила убытки.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин и руководитель «Транснефти» Николай Токарев конфликтуют уже давно. Они по очереди предъявляют друг к другу иски, но никак не могут прийти к согласию. Новый судебный процесс покажет, продолжится ли противостояние.