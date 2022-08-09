«Транснефть» пытается через суд взыскать с «Роснефти» более 2 млрд рублей

Вместе с этим иском в сентябре будут рассматривать и другое дело, где истцом числится «Роснефть». Тогда истец потребовал возместить убытки сразу в нескольких валютах — 3,3 млрд рублей, почти 121 млн долларов, 47 тысяч евро, 5,5 тысяч фунтов стерлингов и почти 74 млн польских злотых. На момент подачи иска общая сумма в рублях составляла примерно 11,9 млрд рублей.