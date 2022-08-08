Тюменский фалерист показал свою коллекцию. В ней есть даже орден Наполеона

Вряд ли каждый коллекционер может назвать точное количество предметов в его коллекции. Эта цифра, как правило, плавающая. Одно приобретается, другое продается, третье обменивается, четвертое отдается в дар и так далее. Со временем приходят или уходят отдельные предпочтения. Это считается нормальным. Какая-то тематика может состоять из 10-20 предметов, другая из 100-200. Все зависит от личной заинтересованности и финансовой возможности.