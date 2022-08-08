Тюменский фалерист показал свою коллекцию. В ней есть даже орден Наполеона

Любовь к коллекционированию Глебу Викторовичу привил его отец. Он собирал монеты и банкноты царской России. Тогда, в 1970-е годы это было доступно всем.
«Пачками и коробками лежали почти в каждом доме. Специальной литературы по теме нумизматики и бонистики практически не было. А те каталоги, что выпускались ограниченным тиражом, были в большом дефиците. Мне с товарищами нравилось бродить по старым заброшенным домам и находить монеты, банкноты, иконы, домашнюю утварь, предметы быта и обихода», рассказал Полынов.
Так и прошло детство коллекционера, наполненное страстью к собирательству предметов былых и ушедших времен…
По словам Полынова, отправной точкой стала первая монета, которую ему подарил отец — 3 копейки 1874 года Екатеринбургского Монетного Двора. Она не представляет особой нумизматической ценности, но Глебу Викторовичу дорога как память о родном человеке.
В начале 1990-х годов стала появляться литература, которая позволяла более точно идентифицировать предметы старины. Собирательство перешло в коллекционирование. Оно делилось на темы, группы, разделы, подразделы. Помимо основных направлений, Полынов интересовался попутными темами.
«После заинтересовала фалеристика — наука о наградах мира. В особенности, стремился изучать награды Императорской Царской России. Большая часть наград посвящена войнам, коих в нашей стране было немало», подчеркнул коллекционер.
Разумеется, нас интересовали редкие награды, которые имеются в собрании Глеба Викторовича.
Он остановился на Царском ордене Святого Станислава, III-й степени. Это младший из орденов из Капитула наград Императорской России. За подвиги в бою им награждался младший офицерский состав: прапорщики, мичмана, лейтенанты, сотники.
«Орден изготовлен не из золота, он в бронзе. Производства Петербургской фирмы „Эдуард и К“. Такая разновидность ордена делает его достаточно редким, в отличие от массовых тиражей награды в золоте за почти 100-летнюю его историю», отметил он.
Вряд ли каждый коллекционер может назвать точное количество предметов в его коллекции. Эта цифра, как правило, плавающая. Одно приобретается, другое продается, третье обменивается, четвертое отдается в дар и так далее. Со временем приходят или уходят отдельные предпочтения. Это считается нормальным. Какая-то тематика может состоять из 10-20 предметов, другая из 100-200. Все зависит от личной заинтересованности и финансовой возможности.
С годами Глеба Викторовича заинтересовала иностранная фалеристика. И вновь он берется за книги, изучает войны, события, локальные конфликты. Отдельного внимания заслуживают Первая и Вторая мировые войны. Особенно, награды стран союзников России и СССР.
Глеб Викторович рассказал нам о высшей награде Франции, ордене Почетного Легиона. Им награждались военные не только Царской России, но и служащие СССР.
Французский национальный орден учреждён Наполеоном Бонапартом по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции. Почётный легион играет роль одной из важнейших институций французского государства. По утверждению генерала Де Голля, «Почётный легион — это сообщество элиты живых».
«Если говорить о ценности того или иного предмета коллекционирования, то это зависит от многого. От статуса, металла, тиража, разновидности, производителя, комплектности, сохранности. Нужно иметь достаточный опыт, чтобы отличить оригинал от подделки, которыми сейчас в большом количестве насыщены всевозможные интернет-аукционы», делится знаниями Полынов.
Для кого-то коллекционирование — это увлечение на время, для кого-то это целая жизнь. Тюменец уверен, что самой главной ценностью является не цена, а сохранение истории.
«Как гласит народная мудрость, «…нет Иванов, не помнящих своего родства. А кто не помнит своего прошлого, не может рассчитывать на свое будущее…» такими словами Глеб Викторович и закончил свой рассказ.