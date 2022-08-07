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Тюмень накрыл дым от лесных пожаров в Югре

7 августа 06:10
Фото: «НашГород»
Дым от лесных пожаров в Югре дошел до Тюмени. Сегодня утром областную столицу накрыл смог. Накануне о дыме сообщали жители Тобольска. Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе сложилась сложная пожарная обстановка из-за жары, установившейся на территории региона.
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Тюмень

По данным МЧС Югры, на сегодняшний день в округе действуют 62 очага общей площадью более 83 тысяч гектаров, в том числе 17 локализованных. Большее число лесных пожаров, 28, зарегистрировано в Березовском районе. По девять очагов зафиксированы в Советском и Октябрьском районах.

На борьбу с огнем направлены более тысячи человек, сорок единиц техники. Также задействована авиация — 22 воздушных судна, в том числе два вертолета, оснащенных водосливными устройствами. Накануне с воздуха на очаги возгорания было сброшено более 400 тон воды.

В МЧС отмечают, что пока угрозы населенным пунктам нет. В 22 муниципальных округах в лесах введен режим ЧС. На территории всего ХМАО установлен пятый класс пожарной опасности — по прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Югре составит +26 +31.

#Новости#Лесные пожары#Тюмень#Пожары#Смог#Югра в огне#Валентина Бурнашева#Общество
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