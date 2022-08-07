Тюмень накрыл дым от лесных пожаров в Югре

По данным МЧС Югры, на сегодняшний день в округе действуют 62 очага общей площадью более 83 тысяч гектаров, в том числе 17 локализованных. Большее число лесных пожаров, 28, зарегистрировано в Березовском районе. По девять очагов зафиксированы в Советском и Октябрьском районах.
На борьбу с огнем направлены более тысячи человек, сорок единиц техники. Также задействована авиация — 22 воздушных судна, в том числе два вертолета, оснащенных водосливными устройствами. Накануне с воздуха на очаги возгорания было сброшено более 400 тон воды.
В МЧС отмечают, что пока угрозы населенным пунктам нет. В 22 муниципальных округах в лесах введен режим ЧС. На территории всего ХМАО установлен пятый класс пожарной опасности — по прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Югре составит +26 +31.