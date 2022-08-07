Тюмень накрыл дым от лесных пожаров в Югре

По данным МЧС Югры, на сегодняшний день в округе действуют 62 очага общей площадью более 83 тысяч гектаров, в том числе 17 локализованных. Большее число лесных пожаров, 28, зарегистрировано в Березовском районе. По девять очагов зафиксированы в Советском и Октябрьском районах.