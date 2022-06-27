Дешевого интернета больше не будет

В стране в целом порядка 10 тысяч операторов связи, новые появляются регулярно. Если предложения будут приняты, то коснутся они только «новичков». Те, у кого уже есть лицензии, продолжат продлевать их за 750 рублей. Их действие — до пяти лет. Перед получением разрешения необходимо будет согласовывать схемы построения сетей связи с ФСБ, включающие систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).