Дешевого интернета больше не будет

Для всех, кто пользовался интернетом и сотовой связью от небольших провайдеров, плохая новость — либо их услуги подорожают, либо компании и вовсе уйдут с рынка. Нам придется выбирать между ценой и качеством.
Дело в новых изменениях в Федеральный закон «О связи». Из-за них мелкие провайдеры будут вынуждены выбирать меньшее из двух зол — поднимать цены в 2, а то и 3 раза, или «сдаваться» и закрывать организацию.
К такому исходу событий могут привести внесенные поправки в КоАП РФ и Федеральный закон. На данный момент они еще не одобрены, числятся только в качестве предложений. В телеграм-канале Минцифры России описаны предлагаемые изменения.
«Простые люди могут не понять и посчитать, что только про операторов речь. Пока кто-то элементарно свой интернет-магазин открыть не захочет»,предупреждает владелец тюменского провайдера, пожелавший остаться анонимным.
«Предложено увеличить размер госпошлины с 7,5 тысячи до 1 млн рублей на 9 видов лицензий по услугам связи. Увеличение госпошлины до 1 млн рублей не позволит операторам, нарушающим законодательство, легко получать новые лицензии. Стоимость лицензии послужит стоп-фактором для нарушителей, а также защитит граждан от сомнительных услуг», — объяснили в ведомстве.
В стране в целом порядка 10 тысяч операторов связи, новые появляются регулярно. Если предложения будут приняты, то коснутся они только «новичков». Те, у кого уже есть лицензии, продолжат продлевать их за 750 рублей. Их действие — до пяти лет. Перед получением разрешения необходимо будет согласовывать схемы построения сетей связи с ФСБ, включающие систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
«Все стартапы будут обязаны искать куратора в ФСБ и идти на поклон… Не могу представить себе молодого технаря, который ищет ФСБ… И после согласования схемы, стартап платит миллион рублей. А стартап ещё должен будет сеть строить, СОРМ покупать. Что-то такой стартап заработает? Нет. И тогда смысла легализовываться не будет»,объяснил «Нашему Городу» Дмитрий Галушко, независимый эксперт Минюста и гендиректор юридической компании «ОрдерКом».
По мнению авторов проекта, предложенные изменения помогут сократить число недобросовестных операторов. Это, в свою очередь, снизит уровень телефонных мошенничеств и число ложных сообщений о минированиях. Хотя непонятно, зачем берущим лицензии изобретателям или провайдерам заниматься мошенничеством или спамить ложными сообщениями.
Еще одно предложение Минцифры РФ — внедрение оборотного штрафа за отсутствие у операторов связи СОРМ. Штраф будет составлять от 0,01 до 0,05% годовой выручки за услуги связи. Но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров, работ и услуг. При этом штраф не должен быть менее 1 млн рублей.
Поправки в КоАП РФ нацелены на установку СОРМ у всех провайдеров.
«Принятие закона уменьшит количество операторов связи, которым будет проще договориться о повышении цен — прощай дешёвый интернет! Сейчас мелкие хоть потихоньку, но развиваются, и со временем покупают СОРМ. В результате принятия производители СОРМ не досчитаются выручки»,уверен Дмитрий Галушко.
Санкции, введенные в отношении России, спровоцировали рост цен на технику. В их числе и системы оперативно-розыскных мероприятий. По словам Дмитрия Галушко, цены на СОРМ уже выросли в 1,5 раза. Этот фактор тоже влияет на стоимость услуг операторов.
«Минимальная СОРМ с хранилищем содержимого по ФЗ „пакета Яровой“ стоит от 20 миллионов рублей. Стоимость соизмерима с годовой выручкой оператора», — добавил Дмитрий Галушко.
Все эти требования — СОРМ, дорогие лицензии, убивают желание работать мелких провайдеров на корню.
Небольшие компании очень рискуют, вкладывая деньги в покупку оборудования и лицензии. Уверенности в том, что все затраты окупятся, нет. Это ведет к деградации рынка. Провайдеры не видят смысла в продолжении своей деятельности. «Шаурму крутить легче», — считает тюменский провайдер, пожелавший остаться анонимным.
Для гигантов рынка проблем эти требования не вызывают. СОРМ у них установлен задолго до этого, лицензия получена. Даже если она закончится, то купить новую за 1 млн рублей — не проблема. Для «профилактики» могут поднять цены на свои тарифы.
Небольшим компаниям в этой гонке приходится как-то выживать. К примеру, домашний интернет без телевидения и сотовой связи тюменской семье обходился в 500 рублей в месяц. После покупки оборудования, чтобы не уйти в минус, цену придется поднять — до 1000 рублей. Мало каких клиентов устроит такой резкий рост.
Поэтому мелким провайдерам придется увеличивать базу клиентов — проводить свои сети в новые дома. Но есть преграда — не все тюменцы готовы доверять малоизвестным операторам.
Но некоторым все же приходится это делать. Своим опытом в знакомстве с небольшим провайдером поделилась местная жительница Алина.
«Я подключила интернет от провайдера, распространенного в нашем доме. Называется „Позитив“. Но позитивных впечатлений мало. Подключила из-за того, что камеры на нашем доме и в подъезде обслуживает именно этот провайдер, он же предоставляет записи. Интернет постоянно обрывался, связи не было. Не отключалась из-за камер — для меня это было важно»,рассказала девушка «Нашему Городу».
Владелец провайдера из Тюмени пояснил, что если поправки введут, то рынок будет схлопываться до монополий. Также он предсказал уменьшение людей, которые хотят работать в IT-сфере.
«В Тюмени всего около 15 небольших провайдеров. Новых точно появляться не будет. Хотят чиновники контролировать эту сферу — сами бы и создавали центры, куда бы и записывали все данные. Но это переложено на лицензиатов», — уверен эксперт.
«Наш Город» связался с представителями как крупных, так и небольших местных операторов. У некоторых проблемы все же возникли, у других никаких трудностей не наблюдается.
«В настоящий момент МТС сложностей не испытывает. Все работает в привычном режиме», — поделилась Анастасия, представитель провайдера МТС.
Поднятие цен на оборудование — неприятное последствие санкций. Информацией о подорожании поделились представители тюменского оператора «Giga-Net».
«Введенные санкции сказались на стоимости оборудования и комплектующих. Где-то проблемы с наличием, где-то подняли цены. Подорожали у нас и услуги. Но это связано с тем, что обслуживающий банк поднял тарифы на прием платежей. СОРМ лично у нас нет, но мы пользуемся вышестоящим провайдером для этих целей»,пояснила сотрудница.
Дмитрий Галушко уверен, что тем, кто «не вывезет», придется закрывать свои компании или уходить в серый бизнес.
«Если выручка микрооператора меньше 10 миллионов, он уходит с рынка. Провайдеры, не имеющие денег на СОРМ максимум через 5 лет, а столько действует лицензия, уйдут в серые схемы — интернет-кооперативы и прочее»,пояснил «Нашему Городу» эксперт.
По мнению Дмитрия, еще одно последствие — порождение коррупции. Огромные штрафы за нереализацию СОРМ направлены на то, чтобы операторы закупали оборудование и согласовывали все с ФСБ. Но это может дать обратный эффект, ведь процент от выручки средних и крупных операторов — это серьезные деньги.
Тюменский провайдер на условиях анонимности пояснил, что специалисты будут уходить из IT-сферы. Он заверил, что многие небольшие организации уже готовы покидать Россию, не желая участвовать в этой гонке.
На данный момент законопроект находится на стадии антикоррупционной экспертизы. Её заключение может быть отрицательным. Но если закон все же примут, то рынок лишится «новой крови».
Небольших операторов, не установивших СОРМ по всем правилам, ждут огромные штрафы, а затем и банкротство. Новых провайдеров появляться не будет — никто не захочет тратить миллионы на то, что может «не прогореть».
Крупные провайдеры отреагируют на изменения хоть и слабо, но для многих россиян это будет весомым. Вырастут тарифы на все услуги — компаниям нужны средства на продление лицензии, обслуживание СОРМ.
Дешевый интернет исчезнет, для IT-рынка наступят темные времена. Но повлиять на принятие закона все же можно. Для этого нужны отзывы от ассоциации операторов, крупных и небольших провайдеров, независимых антикоррупционных экспертов.