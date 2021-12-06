Войны провайдеров: почему тюменцы платят за обрезанные провода

«Был случай, что увидела в подъезде специалиста из компании-провайдера, не понятно, из какой. Дверь на чердак открыта. Задаю ему вопрос, от какой он организации. Он начал грубо отвечать, спросил, какая мне разница, но ответил, что из „Дом.ру“. Я стала выяснять, а он в ответ хамит, говорит, что ничего никому показывать не собирается. После этого соседи сообщили, что у многих не работает интернет и телевидение», — вспомнила местная жительница.