Войны провайдеров: почему тюменцы платят за обрезанные провода

В подъездах домов № 3 и № 7 на Шаимском проезде образовалась «интернет-паутина» — десятки проводов развешаны по коридорам, в некоторых местах они даже не закреплены, а просто свисают. Это значительно портит внешний вид подъезда, что не устраивает жителей.
Кроме того, из-за войны провайдеров иногда у них пропадает интернет, кабельное телевидение. Инесса Калинина рассказала, с какими проблемами периодически сталкиваются тюменцы.
«Был случай, что увидела в подъезде специалиста из компании-провайдера, не понятно, из какой. Дверь на чердак открыта. Задаю ему вопрос, от какой он организации. Он начал грубо отвечать, спросил, какая мне разница, но ответил, что из „Дом.ру“. Я стала выяснять, а он в ответ хамит, говорит, что ничего никому показывать не собирается. После этого соседи сообщили, что у многих не работает интернет и телевидение», — вспомнила местная жительница.
Женщина продолжила разбираться в произошедшем. Они позвонила в управляющую компанию, где пояснили, что ключи от чердака давали сотруднику другого провайдера. Перед этим человек показал удостоверение, подтверждающее свое место работы.
Позже выяснилось, что причина отключения интернета и телевидения в обрезанных проводах. Инесса объяснила, что подобное происходит регулярно. Ждать возобновления работы интернета приходится неделю, а то и две.
«Они друг другу перерезают провода, а из-за этого у нас какое-то время нет интернета и телевидения. Перерасчет нам не делают, а суммы там немаленькие. Я в среднем за месяц плачу тысячу рублей или чуть больше. Более того, все эти обрезанные провода висят, на фото хорошо видно»,подчеркнула собеседница.
По словам тюменки, с такими проблемами жильцы сталкиваются каждый раз, когда новый провайдер «приходит» в дом. Новые провода проводятся, а старые остаются висеть и превращать подъезд в декорации к фильму ужасов.
Специально для этих целей были созданы короба. Они помогут избавиться от висящей «паутины» проводов. «Наш Город» пообщался с представителем управляющей компании «Заря» и выяснил, кто отвечает за внешний вид подъездов — провайдеры, УК или сами жильцы.
«Бывает такое, что провайдеры свои сети бросают и прокладывают какой-то новый кабель. Им проще проложить новый кабель, чем искать существующий в большом пучке. Жильцы жаловались, мы отправили в адрес провайдеров письма с просьбой привести провода в порядок. Также призвали их промаркировать свои сети, чтобы было проще. Ждем, что на этих домах кабеля будут упорядочены»,отметили в управляющей компании.
Представитель УК «Заря» подчеркнула, что кабеля проводятся от щитка до какой-то конкретной квартиры, поэтому назвать провода общим имуществом трудно. Жители сами не заинтересованы, насколько аккуратно провод провели, избавились ли от старого. Таким образом, за состоянием кабелей следят как провайдеры и управляющая организация, так и сами жильцы, однако бОльшая часть ответственности именно на провайдерах.
После того, как мы опубликовали анонс материала про войны провайдеров нам прислали несколько ответов с адресами. Тюменцы жалуются на работу в основном компании "Дом.ру" (Р-Телеком) или ее работников.
Мы направили официальные запросы в организации по предоставлению услуг связи. В пресс-службе Дом.ру ответили, что объем обращений к ним остается в рамках норматива, зачастую интересуются подключением и настройкой дополнительного оборудования.
В компании уточнили, что от аварий никто не застрахован. Для сокращения их количества ведется регулярная работа по контролю и обслуживанию внутриподъездного оборудования, модернизируются каналы связи. К тому же, инженеры балансируют нагрузку на сети, оптимизируют прохождение трафика.
С такими проблемами сталкиваются не только жители домов на Шаимском проезде, но и во многих других домах. Например, тюменка пожаловалась на висящие провода на Республики, 188.
«На улице Республики, 188 провода в подъезде всю жизнь висят… И одни обещания, что будет ремонт и сделают. А мне кажется, если хотели бы, то давно сделали бы», — написала Наталья Т.