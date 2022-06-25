В Тюмени на Текутьевском кладбище неизвестные развесили на крестах нижнее белье

«Гуляла вчера с крестницей в центре города, проходили возле Текутьевского кладбища. Обратила внимание на то, что на крестах и памятниках „красуются“ бюстгальтеры. Как-то не по себе, издёвка или чей-то неуместный юмор?», написала Антонина З.