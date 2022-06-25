В Тюмени на Текутьевском кладбище неизвестные развесили на крестах нижнее белье

«Гуляла вчера с крестницей в центре города, проходили возле Текутьевского кладбища. Обратила внимание на то, что на крестах и памятниках „красуются“ бюстгальтеры. Как-то не по себе, издёвка или чей-то неуместный юмор?», написала Антонина З.
Кто это сделал и с какой целью — неизвестно. Подписчики группы высказали предположение, что, возможно, это дело рук анимешников или же обычных хулиганов.
Отметим, за надругательство над местами захоронений предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 244 УК РФ наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме лось повредил порядка десяти могил на городском кладбище. Животное забрело на территорию погоста в начале июня.