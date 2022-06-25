nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на Текутьевском кладбище неизвестные развесили на крестах нижнее белье

25 июня 07:01
Фото: 1Mi
В Тюмени неизвестные развесили на памятниках и крестах, расположенным на Текутьевском кладбище, нижнее женское белье. Фотографии оскверненных могил опубликовали в сообществе VK ЧС Тюмень жители областной столицы.
Сюжет
Тюмень

«Гуляла вчера с крестницей в центре города, проходили возле Текутьевского кладбища. Обратила внимание на то, что на крестах и памятниках „красуются“ бюстгальтеры. Как-то не по себе, издёвка или чей-то неуместный юмор?», написала Антонина З.

Кто это сделал и с какой целью — неизвестно. Подписчики группы высказали предположение, что, возможно, это дело рук анимешников или же обычных хулиганов.

Отметим, за надругательство над местами захоронений предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 244 УК РФ наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме лось повредил порядка десяти могил на городском кладбище. Животное забрело на территорию погоста в начале июня.

#Новости#Тюмень#Вандализм#Текутьевское кладбище#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25