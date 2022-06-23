В Тюмени в Плеханово выставлены на продажу земли за 58 миллионов рублей

«Участки расположены в местности, ограниченной окружной дорогой с востока, микрорайоном Плеханова с запада и севера и лесным массивом с юга. За окружной дорогой, менее чем в километре от лота находится аэропорт Плеханово», сказано в описании к объектам продажи.
Будущим покупателям здесь предлагают разместить объекты социального и бытового обслуживания населения, предприятия торговли, общественного питания, дорожного сервиса.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле в Тюменской области пройдут торги по трем земельным участкам с ценными ископаемыми, расположенными в Нижнетавдинском и Тобольском районах. Согласно условиям контрактов победителям аукционов будет предоставлено право пользования землей на срок от 6 до 22 лет. Заявленная стоимость контрактов составляет от 138,2 тысяч рублей до 1 миллиона.