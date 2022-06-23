В Тюмени в Плеханово выставлены на продажу земли за 58 миллионов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в июле в Тюменской области пройдут торги по трем земельным участкам с ценными ископаемыми, расположенными в Нижнетавдинском и Тобольском районах. Согласно условиям контрактов победителям аукционов будет предоставлено право пользования землей на срок от 6 до 22 лет. Заявленная стоимость контрактов составляет от 138,2 тысяч рублей до 1 миллиона.