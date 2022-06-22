В конкурсе «Деловые женщины — 2022» победу одержала Ольга Сорокина

«Искусство быть первой» — тема конкурса «Деловые женщины — 2022». По словам Софии Азизян, руководителя программы, это тема прекрасно отражает цель всей программы — поддержку талантливых женщин-предпринимателей. Азизян считает, что все участницы конкурса отличаются лидерскими качествами, умением сплотить людей и повести за собой команды, они преодолевают преграды и бросают вызов новому без какого-либо страха. Для всех женщин России они — живой пример, что можно добиться успеха, если ставить перед собой амбициозные задачи и искать возможности воплотить их в жизнь