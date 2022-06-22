В конкурсе «Деловые женщины — 2022» победу одержала Ольга Сорокина

Она является членом совета директоров, заместителем генерального директора по развитию бизнеса страхового дома ВСК. Об этом пишет ТАСС.
В конкурсе участвовали деловые женщины России из 10 регионов страны. Жюри выбрало из 50 участниц победительниц в десяти номинациях и вручили еще 3 специальных приза.
Совокупный доход компаний конкурсанток превысил 170 млрд руб., в этих организациях работают более 16 тысяч сотрудников.
Свою награду Ольга Сорокина вместе с другими победительницами конкурса получила на торжественной церемонии награждения, которая состоялась 21 июня в здании Музея русского импрессионизма в столице.
В своей благодарственной речи Ольга Сорокина отметила, что считает эту победу результатом трудов всей команды компании.
«Развитие профессиональной и мотивированной команды — одна из стратегических задач ВСК. Именно благодаря нашим профессиональным сотрудникам страховой дом добивается успехов в бизнесе, непрерывно работая над улучшением наших продуктов и процессов», — заявила она.
«Искусство быть первой» — тема конкурса «Деловые женщины — 2022». По словам Софии Азизян, руководителя программы, это тема прекрасно отражает цель всей программы — поддержку талантливых женщин-предпринимателей. Азизян считает, что все участницы конкурса отличаются лидерскими качествами, умением сплотить людей и повести за собой команды, они преодолевают преграды и бросают вызов новому без какого-либо страха. Для всех женщин России они — живой пример, что можно добиться успеха, если ставить перед собой амбициозные задачи и искать возможности воплотить их в жизнь
«Деловые женщины» — это программа и ежегодный конкурс компании Б1 (ранее — компания EY) по поддержке предпринимательства. Проект создан в поддержку женщинам-предпринимателям, бизнес которых имеет большой потенциал развития. Участие программе позволяет женщинам-предпринимателям наиболее эффективно реализовать этого потенциал.
К конкурсу «Деловые женщины» допускаются состоявшиеся женщины-предприниматели и руководители крупных компаний России и других стран. В России программа и конкурс «Деловые женщины» проводятся с 2013 года.