Банк «Траст» заключил важные соглашения для своих предприятий на ПМЭФ-2022

Также важные контракты были заключены руководством Объединенной вагонной компании (ОВК), которая находится под управлением банка «Траст».
Совместная реализация региональных, отраслевых и федеральных проектов в агропромышленном секторе региона предусмотрена соглашением, заключенным главой правления «Траста» Александром Соколовым и лидером Башкортостана Радием Хабировым.
Под управлением российского банка «Траст» работает группа компаний «Русское Зерно Уфа» — крупнейший в республике агропромышленный холдинг. Он объединяет предприятия, специализирующиеся на производстве товарного яйца, мяса птицы и продукции глубокой переработки.
«Траст» уже реализует с правительством Башкортостана общие проекты. Речь идет о возведении локальных очистных сооружений на предприятях.
Представители руководства управляемой «Трастом» ОВК заключили соглашения с предприятиями, функционирующими в химической и горной промышленности — «Уралхим» и Уральским горнопромышленным холдингом. Трехлетние контракты на общую сумму в 20 миллиардов рублей предполагают выпуск и поставку до 6,5 тысячи вагонов, в том числе и хопперов. Техника будет транспортировать минеральные удобрения и уголь.
«В текущей экономической ситуации, при том количестве новых вызовов, с которыми мы все столкнулись, ПМЭФ — востребованная площадка для поиска партнеров для синергии, — констатировал председатель правления „Траста“ Александр Соколов. — Мы заключили важные для развития наших предприятий соглашения, которые принесут прибыль и повысят их инвестиционную привлекательность для потенциальных покупателей».