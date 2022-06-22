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Банк «Траст» заключил важные соглашения для своих предприятий на ПМЭФ-2022

22 июня 16:14
Фото: pixabay.com
Партнером Петербургского международного экономического форума второй год подряд выступил банк непрофильных активов «Траст». В ходе деловых мероприятий форума официальные представители банка подписали соглашения о сотрудничестве с правительством Башкортостана.

Также важные контракты были заключены руководством Объединенной вагонной компании (ОВК), которая находится под управлением банка «Траст».

Совместная реализация региональных, отраслевых и федеральных проектов в агропромышленном секторе региона предусмотрена соглашением, заключенным главой правления «Траста» Александром Соколовым и лидером Башкортостана Радием Хабировым.

Под управлением российского банка «Траст» работает группа компаний «Русское Зерно Уфа» — крупнейший в республике агропромышленный холдинг. Он объединяет предприятия, специализирующиеся на производстве товарного яйца, мяса птицы и продукции глубокой переработки.

«Траст» уже реализует с правительством Башкортостана общие проекты. Речь идет о возведении локальных очистных сооружений на предприятях.

Представители руководства управляемой «Трастом» ОВК заключили соглашения с предприятиями, функционирующими в химической и горной промышленности — «Уралхим» и Уральским горнопромышленным холдингом. Трехлетние контракты на общую сумму в 20 миллиардов рублей предполагают выпуск и поставку до 6,5 тысячи вагонов, в том числе и хопперов. Техника будет транспортировать минеральные удобрения и уголь.

«В текущей экономической ситуации, при том количестве новых вызовов, с которыми мы все столкнулись, ПМЭФ — востребованная площадка для поиска партнеров для синергии, — констатировал председатель правления „Траста“ Александр Соколов. — Мы заключили важные для развития наших предприятий соглашения, которые принесут прибыль и повысят их инвестиционную привлекательность для потенциальных покупателей».

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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