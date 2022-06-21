Тюменцы боятся увеличения числа мигрантов в регионе

Причиной паники в 2022 году среди «антиваксеров» стали мигранты. Это они связали с пандемией коронавируса, вакцинацией, введением QR-кодов. В октябре 2021 года тюменский Роспотребнадзор предложил в обязательном порядке прививать от COVID-19 госслужащих, работников сфер транспорта и обслуживания, сотрудников МФЦ.
Те, кто вакцинироваться не хотел, увольнялись сами. Некоторых от работы отстраняли руководители. Тюменцы заволновались: «кто работать будет, если всех отстранят?». Ответ участники группы придумали сами — мигранты. Активисты называют это «национальным предательством».
«Мигрантов не счесть, наводнили Тюмень. Они заполняют улицы, ходят легионами. Это и есть национальное предательство по всем признакам. Русским работать негде — везде мигранты»,пишут горожане в чатах в Viber.
Про иностранную рабочую силу еще 9 июня говорили в Главном управлении строительства Тюменской области. Застройщики нуждаются в дополнительных рабочих кадрах, потому ведутся переговоры с Узбекистаном. Строителей из Узбекистана будут обучать на родной земле за свой счет, а после направлять в Россию работать.
Тюменцы опасаются, что иностранцы будут нарушать множество законов в Тюменской области. Для иллюстрации они приводят случаи разбоя, нападений, изнасилований, убийств, совершенных гражданами других стран на территории России.
«Приезжают, как правило, мужчины до 40 лет. Причем не хлипкого телосложения, с тяжёлым взглядом, одеваются не как прежние гастарбайтеры. Ведут себя очень уверенно. Понимают по-русски, но говорят мало. „Выправка“ у них чувствуется далеко не гражданская»,поясняют активисты.
Активисты-антипрививочники убеждены, что увеличение числа мигрантов может негативно сказаться на жителях региона. Для борьбы с этим они даже проводят опросы: сколько людей согласны с тем, что «завоз мигрантов — это планомерный подрыв государственности и национальной безопасности». 132 человека из 135 проголосовали положительно.
Группа тюменцев недовольна также миграционной политикой в России, называет её «безумной». А миграционные процессы — «замещением коренного населения». Горожане готовят запрос, чтобы направить его в «службы», планируют продвигать его через депутатов.
Согласно статистике МВД России за период с января по март 2022 года, в Российской Федерации на миграционный учет поставили более 3,7 млн иностранцев. 2,7 млн человек прибыли для того, чтобы работать. Для сравнения: в тот же период 2021 года в РФ приехали менее 2 млн человек из других стран.
В Тюменской области в 2022 году встали на учет 38 730 мигрантов. 26 474 человек из общего числа приехали в регион работать. Еще более 3 тысяч иностранцев будут учиться в России. У 6 тысяч мигрантов частная цель въезда на территорию страны. За январь–март 2021 года в области зарегистрировали въезд 21 тысячи мигрантов.
Чаще всего в Россию прибывают граждане стран ближнего зарубежья — Таджикистана (более 1 млн человек), Узбекистана (более 1,4 млн человек). Также на миграционный учет встало большое количество уроженцев Киргизии, Беларуси, Казахстана.
«Определённое влияние на состояние криминальной обстановки оказали миграционные процессы в области. Отмечается рост на 23,5% числа преступлений, совершенных иностранными гражданами (с 383 до 473), из них 17,3% — кражи (82), 16,5% — незаконный оборот наркотических средств (78), 8,7% — мошенничества (41)»сказано в отчете регионального УМВД.
В документе уточнили, что увеличение преступлений, совершенных мигрантами, связано с увеличением числа иностранцев на территории региона. За нарушения миграционного законодательства за пределы России выдворено 150 иностранцев.
По мнению врио начальника Управления по вопросам миграционных процессов УМВД по Тюменской области Алексея Заморова, органы власти должны контролировать миграционные процессы.
«Мы должны признать, что часть преступлений, связанных с трафиком наркотических веществ, контрабандой, иные преступления совершаются именно приезжающими в наш регион иностранцами»,заверил Заморов.
На рост преступности среди мигрантов обращали внимание и представители ЛДПР. Иван Вершинин, руководитель фракции, заявил, что число таких правонарушений выросло почти на четверть.
По его мнению, работодатели должны внимательно следить за гражданами, которых привлекают из других стран в Тюменскую область. Как пояснил Иван Вершинин, руководители организаций должны понимать, что они несут ответственность за поведение иностранных работников на территории нашей страны.
Также он выразил позицию ЛДПР — сокращение привлечения иностранцев. Партия считает, что сначала надо обеспечить нормальной работой всех наших граждан, а только потом привлекать граждан других стран. Именно из-за этого и начали бунт местные антиваксеры.
«Люди, прибывшие из других стран, не могут получить услуги в территориальных государственных управлениях по вопросам миграции — большая сложность. Связано с негласной политики. Также проблемы возникают из-за правовых оснований для нахождения на территории РФ»,рассказали «Нашему Городу» в тюменской юридической компании «Континенталь».
Юрист также отметил, что из-за нарушений мигрантами российского законодательства принимаются решения о нежелательности нахождения этих иностранных граждан в России. Их обязывают покинуть территорию страны. Но у многих из них здесь остаются семьи.
С проблемами столкнулись и те, кто оформлял российское гражданство. Михаил приехал в Тюмень из Казахстана вместе с семьей — отцу предложили работу. Процесс оформления документов собеседник называет «настоящим адом».
Несмотря на то, что Михаил жил в Казахстане, он отлично знает русский язык. При получение гражданства ему пришлось несколько раз сдавать тест на знание языка.
«Сидели со мной в том кабинете все такие же, как я — говорили на русском нормально. Грамотно говорят, пишут. Но нам пришлось доказывать, что мы не верблюды. В сумме в очередях за документами и в этих душных кабинетах я провел, наверное, неделю»,вспоминает мужчина.