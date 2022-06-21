Тюменцы боятся увеличения числа мигрантов в регионе

Согласно статистике МВД России за период с января по март 2022 года, в Российской Федерации на миграционный учет поставили более 3,7 млн иностранцев. 2,7 млн человек прибыли для того, чтобы работать. Для сравнения: в тот же период 2021 года в РФ приехали менее 2 млн человек из других стран.