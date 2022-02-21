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В Тюмени мигранты убили 37-летнюю знакомую, а тело выбросили

21 февраля 13:15
Фото: 1Mi
В Тюмени следователи СКР предъявили обвинение 44 – летнему гражданину и 30 -летней гражданке иностранного государства. Их обвиняют в убийстве знакомой, инцидент произошел 11 февраля 2022 года, сообщают в ведомстве.

По информации оперативников, убийство произошло на улице Интернациональной в Тюмени. Подозреваемые заранее договорились о совершении преступления. После убийства 37-летней женщины её тело выкинули в мусорный бак.

Отмечается, что над раскрытием преступления работали специалисты из МВД и СКР. В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в феврале ишимский районный суд признал 68-летнего пенсионера виновным в убийстве жены. Он расправился с ней в октябре прошлого года.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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