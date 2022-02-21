В Тюмени мигранты убили 37-летнюю знакомую, а тело выбросили

По информации оперативников, убийство произошло на улице Интернациональной в Тюмени. Подозреваемые заранее договорились о совершении преступления. После убийства 37-летней женщины её тело выкинули в мусорный бак.
Отмечается, что над раскрытием преступления работали специалисты из МВД и СКР. В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в феврале ишимский районный суд признал 68-летнего пенсионера виновным в убийстве жены. Он расправился с ней в октябре прошлого года.