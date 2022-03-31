В Тобольске изъяли крупную партию наркотиков у мигрантов

Posted 31 марта 2022,, 09:07
Published 31 марта 2022,, 09:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
У 19-летнего и 21-летнего уроженцев стран ближнего зарубежья изъяли 19 свертков с наркотиками. Об этом информирует «КП-Тюмень».
Мигранты приехали в Тобольск специально для реализации наркотических средств. Их подозреваемые получили бесконтактным способом на территории Тюмени. «Клад» находился в сугробе в одном из микрорайонов города. Иностранцы взяли часть расфасованных на дозы наркотиков, и уехали в Тобольск.
Фигуранты уголовного дела успели сделать четыре тайника. Оставшиеся наркотики полицейские нашли в Тюмени. Приезжие жили в съемной квартире. В их жилье стражи закона обнаружили еще 116 расфасованных на дозы и завернутых в изоляционную ленту пакетиков с запрещенным веществом.
Подозреваемых отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Мигрантам грозит до 20 лет тюрьмы.