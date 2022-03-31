В Тобольске изъяли крупную партию наркотиков у мигрантов

Мигранты приехали в Тобольск специально для реализации наркотических средств. Их подозреваемые получили бесконтактным способом на территории Тюмени. «Клад» находился в сугробе в одном из микрорайонов города. Иностранцы взяли часть расфасованных на дозы наркотиков, и уехали в Тобольск.