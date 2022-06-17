Полторы тысячи тюменских водителей сели за руль пьяными

Вообще у пьяной езды есть сезонность. Чаще всего водители позволяют себе сесть пьяными за руль в весенне-летний период.
«Сейчас еще и сняты коронавирусные ограничения, завтра снимут ограничение на посещение лесов. А это выезды на природу, шашлыки, отдых в парках. Все это часто связано с употреблением алкоголя. И после таких посиделок водители и садятся пьяными за руль», считает Ренцанов.
По вине пьяных водителей в этом году произошло 32 ДТП, в которых 7 человек погибли, а 58 получили травмы. В прошлом же году аварий было 37, тогда погибли 3 человека, а 57 были травмированы.
«Как правило водители чаще садятся пьяными за руль в пятницу, субботу и по праздникам. Хотя тут бывают и непредсказуемые ситуации, как в случае с ДТП, случившимся в прошлое воскресенье», рассказывает глава городского отдела ГИБДД.
Василий Александрович говорит об аварии, которая случилась 12 июня. Тогда на Тимуровцев, 11 пьяный мужчина за рулем ВАЗ 2114 въехал в железные ворота частного дома. В этот момент в машине находился пассажир, которому в голову влетела труба. От полученных травм он скончался в больнице.
По мнению главы городской ГИБДД, водители садятся за руль выпившими из-за личной безответственности, они не осознают последствия такого поступка.
«У выпившего человека притупляется и затуманивается он не совсем понимает адекватность своих действий и думает, что совсем не пьян и может адекватно реагировать на дорожно-транспортную обстановку», отмечает Василий Ренцанов.
Также пьяные водители надеются, что смогут избежать встречи с сотрудниками ГИБДД. Они пользуются различными приложениями, социальными сетями и мессенджерами. Но на деле обойти инспекторов не так просто.
Расстановка сил и средств сотрудников ГИБДД корректируется ежедневно, этим занимаются командиры строевых подразделений. Также в течение дня она корректируется, с учетом оперативной обстановки, которая складывается в городе.
«Если это выходной день, вечер пятницы, то, конечно, наряды максимально приближены к питейным заведениям. Они здесь могут остановить любой автомобиль», подчеркивает глава городской ГИБДД.
Чтобы объяснить водителям то, как опасно садится пьяным за руль, в ГИБДД регулярно занимаются пропагандой, информацию передают с помощью СМИ, телевидения и мероприятий в учебных заведениях. Инспекторы приводят пугающую статистику, показывают видеоролики, документальные фильмы, где очень ярко описываются последствия управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Но есть и особо упорные водители, которые даже после первичного лишения прав за пьяное вождение вновь садятся за руль выпившими. Таких в этом году было поймано 186.
«К сожалению, люди активно продолжают нарушать закон. Но за повторное пьяное вождение уже применяется 264-я статья уголовного кодекса РФ. В этом случае водитель уже может получить реальный срок, а не только лишится водительского удостоверения», рассказывает Ренцанов.
Стоит отметить, что не все водители лишенные прав понимают, что срок лишения исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения. Многие водители продолжают ездить, надеясь, что срок истечет сам по себе.
Но позже им приходится признавать, что лучше бы они сдали права вовремя. Случается, что водитель был лишен прав на год, но 8 месяцев их не сдавал и ездил, но потом он попадается инспекторам, которые права изымают и с этого момента еще год водитель не сможет ездить. А, если бы он сдал права сразу, то то официального их получения оставалось бы ждать всего 4 месяца.
Подводя итог, Василий Ренцанов подчеркивает, что с водителями, которые часто садятся за руль пьяными работает закон обратной силы. В любом случае нарушитель будет остановлен и привлечен к ответственности.
«Люди не понимают, что они могут либо создать аварийную обстановку, либо сами попасть в дорожно-транспортное происшествие. Ну и хуже всего, они могут стать виновниками чьей-то смерти, отнять чью-то жизнь. Это самое страшное, когда человек будет остаток своей жизни знать, что из-за его безответственности кто-то погиб. Это еще в случае, если сам водитель не погибнет», говорит Василий Александрович.
В ГИБДД также напоминают, что аварии с самыми водителями всегда имеют особенно тяжелые последствия и их участники, согласно статистике, получают наиболее тяжелые травмы. Также такие ДТП чаще заканчиваются чьей-то смертью.