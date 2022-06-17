Полторы тысячи тюменских водителей сели за руль пьяными

Но позже им приходится признавать, что лучше бы они сдали права вовремя. Случается, что водитель был лишен прав на год, но 8 месяцев их не сдавал и ездил, но потом он попадается инспекторам, которые права изымают и с этого момента еще год водитель не сможет ездить. А, если бы он сдал права сразу, то то официального их получения оставалось бы ждать всего 4 месяца.