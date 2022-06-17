Банк “Открытие” начнет работать с РЭО в сфере обращения с ТКО

Как сообщает источник, соглашение банка “Открытие” и РЭО касается совместного финансирования проектов в сфере обращения с ТКО. Банк будет участвовать в анализе и последующем финансировании путем приобретения облигаций ППК на сумму не менее 10 млрд рублей, сообщает newsnn.ru.
Соглашение предусматривает обмен сведениями о проектах, создание совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков, разработанных РЭО или с его участием. Работа будет проводиться в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.
На ПМЭФ банком “Открытие” были заключены договоры о совместной работе с правительством Ставропольского края. Стороны приняли решение о взаимодействии в финансово-кредитной сфере для развития региона. Михаил Задорнов, председатель правления банка “Открытие”, отметил заинтересованность банка в поддержке региона и финансировании проектов по созданию и улучшению инфраструктуры, строительству социально значимых объектов.
Кроме того, банк планирует сотрудничать с Владимирской областью. Во Владимирской области задачами банка “Открытие” будут не только повышение качества и доступности финансовых услуг для населения, но и кредитование промышленных предприятий с применением программ поддержки областной администрации.