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Тюменский грибник попал реанимацию из-за укуса гадюки

16 июня 09:11
Фото: «НашГород»
Поход за грибами в лес закончился для тюменского грибника укусом ядовитой змеи. Инцидент произошел в лесу в районе Тобольского тракта. С укусом гадюки житель областного центра был экстренно доставлен в реанимационную палату больницы.
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Тюмень

По словам дочери пенсионера Ольги Чащиной, в настоящее время мужчину уже перевели в общее отделение — состояние его здоровья стабилизировалось.

«Перевели из реанимации в общее отделение. Уже всё хорошо. Реакция разная у все может быть, после укуса мы бежали до машины 500 метров примерно и яд быстро разошелся по крови. Через пять минут после укуса началось помутнение зрения, отключалось сознание, рвота ужасная, в больнице пульс уже еле прощупывался. А ведь он здоровый мужчина, спортсмен, страшно представить, если бы она цапнула моего младшего сына. Ведь он шел прямо за ним», рассказала Ольга Чащина.

Бывалые грибники настоятельно рекомендуют любителям собирать дикоросы в любую погоду, даже в жару, надевать на ноги резиновые сапоги и быть внимательными.

«На Старотобольском тракте ползает много змей. Одна попыталась меня укусить, подпрыгнула. Еле увернулась от нее. Будьте аккуратны», сообщают тюменцы.

Впрочем, пока сообщения о змеях местных грибников пугает мало — жители региона продолжают ведрами собирать белые грибы в лесах Каменки, Тюнево, Винзилей, на Велижанском, Московском, Ирбитском, Старотобольском трактах. Тюменцы отмечают, что возвращаются с хорошим уловом уже через пару часов прогулки по лесу.

#Новости#Тюмень#Грибы#Змеи#Валентина Бурнашева#Общество
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