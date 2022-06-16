Тюменский грибник попал реанимацию из-за укуса гадюки

По словам дочери пенсионера Ольги Чащиной, в настоящее время мужчину уже перевели в общее отделение — состояние его здоровья стабилизировалось.
«Перевели из реанимации в общее отделение. Уже всё хорошо. Реакция разная у все может быть, после укуса мы бежали до машины 500 метров примерно и яд быстро разошелся по крови. Через пять минут после укуса началось помутнение зрения, отключалось сознание, рвота ужасная, в больнице пульс уже еле прощупывался. А ведь он здоровый мужчина, спортсмен, страшно представить, если бы она цапнула моего младшего сына. Ведь он шел прямо за ним», рассказала Ольга Чащина.
Бывалые грибники настоятельно рекомендуют любителям собирать дикоросы в любую погоду, даже в жару, надевать на ноги резиновые сапоги и быть внимательными.
«На Старотобольском тракте ползает много змей. Одна попыталась меня укусить, подпрыгнула. Еле увернулась от нее. Будьте аккуратны», сообщают тюменцы.
Впрочем, пока сообщения о змеях местных грибников пугает мало — жители региона продолжают ведрами собирать белые грибы в лесах Каменки, Тюнево, Винзилей, на Велижанском, Московском, Ирбитском, Старотобольском трактах. Тюменцы отмечают, что возвращаются с хорошим уловом уже через пару часов прогулки по лесу.