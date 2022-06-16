Тюменский грибник попал реанимацию из-за укуса гадюки

«Перевели из реанимации в общее отделение. Уже всё хорошо. Реакция разная у все может быть, после укуса мы бежали до машины 500 метров примерно и яд быстро разошелся по крови. Через пять минут после укуса началось помутнение зрения, отключалось сознание, рвота ужасная, в больнице пульс уже еле прощупывался. А ведь он здоровый мужчина, спортсмен, страшно представить, если бы она цапнула моего младшего сына. Ведь он шел прямо за ним», рассказала Ольга Чащина.