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Куда сходить в Тюмени в День России: афиша на 12 июня

12 июня 02:48
Фото: 1Mi
Сегодня, 12 июня отмечается День России. В честь праздника в областной столице пройдут различные мероприятия. «Наш город» собрал самые яркие события грядущего дня
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Афиша

11:00 — на Цветном бульваре в Тюмени пройдет Фестиваль национальных культур «Мост дружбы», на котором покажут более 200 творческих номеров. Также гости могут попробовать свои силы в традиционных народных ремеслах.

11:30 — в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова для детей и родителей проведут уличную игровую программу «Вместе мы Россия». В это же время в музее «Городская Дума» гости смогут расписать магниты с символами Тюмени.

12:00 — музей «Усадьба Колокольникова» приглашает тюменцев расписать тарелки в стиле Тюменской домовой росписи. «Городская Дума» в это время проводит мероприятие «Северная мозаика», на которой гости смогут погрузиться в жизнь народов Севера региона.

13:00 — Музейный комплекс им. И. Я. Словцова подготовил выставку живописи, графики и скульптуры заслуженного художника России Г. Райшева. Параллельно на площади 400-летия пройдет гала-концерт победителей I регионального фестиваля-конкурса «Край поющих сердец». На Цветном бульваре в этот час для учащихся школ и ВУЗов подготовили военно-патриотическую эстафету.

14:00 — театрализованное действие ВизитTime в «Усадьбе Колокольникова», где гости смогут больше узнать о царях, купцах, писателях и политиках. Также в музее «Дом Машарова» тюменцам предлагают мастер-класс по изготовлению вещей в технике сухого валяния.

15:00 — на открытой площадке ЦКиИ «Современник» пройдет флешмоб «России — от нас!», в рамках которого участники разучат и исполнят творческий номер.

16:00 — музей «Усадьба Колокольникова» покажет тюменцам отечественные авторские документальные фильмы.

20:00 — под открытым небом летней сцены «Конторы пароходства» гости смогут посмотреть документальный фильм «Человек с киноаппаратом» 1929 года.

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