Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днем России

В своей речи он подчеркнул, что благополучие страны зависит от ответственности за ее судьбу и сплоченности народа. Также важно бережно хранить историческую память.
«От нашей солидарности, готовности отдавать свои силы, знания, умения и талант на благо Отечества зависит то, каким оно будет сегодня и завтра», — отметил губернатор.
Напомним, что «Наш город» собрал самые яркие мероприятия Тюмени, приуроченные ко Дню России. Тюменцев и гостей города ждут различные мастер-классы, концертные и игровые программы, выставки, эстафеты, а также театрализованные действия.