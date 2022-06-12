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Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днем России

12 июня 05:12
Фото: 1Mi
Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает День России. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев с праздником.

В своей речи он подчеркнул, что благополучие страны зависит от ответственности за ее судьбу и сплоченности народа. Также важно бережно хранить историческую память.

«От нашей солидарности, готовности отдавать свои силы, знания, умения и талант на благо Отечества зависит то, каким оно будет сегодня и завтра», — отметил губернатор.

Напомним, что «Наш город» собрал самые яркие мероприятия Тюмени, приуроченные ко Дню России. Тюменцев и гостей города ждут различные мастер-классы, концертные и игровые программы, выставки, эстафеты, а также театрализованные действия.

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