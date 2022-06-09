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Тюменская полиция разрешила горожанам шумные ночные посиделки

9 июня 12:18
Фото: 1Mi
Жители дома на улице Харьковской, 54 в Тюмени неоднократно жаловались на компании, которые по ночам распивают алкоголь и шумят около подъездов. Полиция выезжала на место, но нарушений не выявила. Продавать алкогольную продукцию после 9 часов вечера тоже разрешили.
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Полиция

«На момент выезда полицейского на место фактов нарушения общественного порядка не выявлено. Также была опрошена сотрудница магазина „Светлое Темное“. Она пояснила, что объект оформлен как магазин-бар. Поэтому продажа алкогольной продукции после 21 часа не является нарушением»,сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюмени.

Правоохранитель также проверил необходимые документы у работников алкогольного магазина, нарушений найдено не было.

Ответ УМВД Тюмени на запрос редакции.
Фото: «Наш Город»

Напомним, в редакцию обращались горожане, которые из-за шумных компаний прямо под окнами не могут спать по ночам. Они предоставили видеозапись, сделанную в 4 часа утра. На ней группа людей распивала алкоголь, громко играла музыка из портативной колонки, был слышен смех.

Тюменцы надеялись, что вызов полиции исправит ситуацию. К сожалению, ничего не изменилось. Люди закупаются алкоголем в «Светлом Темном» даже в ночное время, а затем идут к ближайшему подъезду отдыхать.

«Это происходит практически каждый день, если погода позволяет. При мне наряд ППС приезжал. Сотрудники пару слов сказали и уехали. Даже штраф за распитие алкоголя на улице не выписали. Музыка редко бывает, чаще крики, выяснения отношений или смех и ор на весь район»,добавил местный житель.

В чат дома горожане регулярно отправляют видеозаписи с нарушителями тишины. Как правило, они сняты поздней ночью — около 2-х часов ночи. Но полиция нарушений не видит.

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