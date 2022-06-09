Тюменская полиция разрешила горожанам шумные ночные посиделки

«На момент выезда полицейского на место фактов нарушения общественного порядка не выявлено. Также была опрошена сотрудница магазина „Светлое Темное“. Она пояснила, что объект оформлен как магазин-бар. Поэтому продажа алкогольной продукции после 21 часа не является нарушением»,сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюмени.
Правоохранитель также проверил необходимые документы у работников алкогольного магазина, нарушений найдено не было.
Напомним, в редакцию обращались горожане, которые из-за шумных компаний прямо под окнами не могут спать по ночам. Они предоставили видеозапись, сделанную в 4 часа утра. На ней группа людей распивала алкоголь, громко играла музыка из портативной колонки, был слышен смех.
Тюменцы надеялись, что вызов полиции исправит ситуацию. К сожалению, ничего не изменилось. Люди закупаются алкоголем в «Светлом Темном» даже в ночное время, а затем идут к ближайшему подъезду отдыхать.
«Это происходит практически каждый день, если погода позволяет. При мне наряд ППС приезжал. Сотрудники пару слов сказали и уехали. Даже штраф за распитие алкоголя на улице не выписали. Музыка редко бывает, чаще крики, выяснения отношений или смех и ор на весь район»,добавил местный житель.
В чат дома горожане регулярно отправляют видеозаписи с нарушителями тишины. Как правило, они сняты поздней ночью — около 2-х часов ночи. Но полиция нарушений не видит.