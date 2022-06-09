Тюменская полиция разрешила горожанам шумные ночные посиделки

«Это происходит практически каждый день, если погода позволяет. При мне наряд ППС приезжал. Сотрудники пару слов сказали и уехали. Даже штраф за распитие алкоголя на улице не выписали. Музыка редко бывает, чаще крики, выяснения отношений или смех и ор на весь район»,добавил местный житель.