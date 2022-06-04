В Ялуторовске автопарк скорой медпомощи пополнился новым автомобилем

Обновление автопарка проходит по нац проекту «Здравоохранение» и реализуемой в Тюменской области его программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость каждого автомобиля для выезда медиков к больным на дом составляет свыше 8 млн рублей.
Завотделением скорой помощи Александр Девятков отметил, что новые автомобили более комфортные: они шире в «плечах», и потому в них удобнее работать. Салон кареты скорой помощи стандартно укомплектован дифибрилятором, аппаратом ИВЛ, прибором для удаления слизи, рвотных масс из носовой или ротовой полостей, аппаратом ЭКГ, позволяющим передавать данные врачу на стационарный компьютер, а также другим необходимым оборудованием. Также у автомобиля имеются две видеокамеры: одна установлена на задней части «скорой», другая — в салоне автомобиля. Машина оснащена видеорегистратором и подключена к системе навигации «ГЛОНАСС».
В рамках региональной программы это первые закупленные автомобили для нужд скорой помощи. Хотя и ранее кареты скорой помощи Ялуторовск получал. Однако, нагрузка на них легла колоссальная, особенно в пики пандемии коронавируса и техника стала в разы быстрее изнашиваться.
«В период пандемии каждый водитель „скорой“ накатывал за смену в 12 часов 500-700, а иной раз и 800 км — при 300-400 километрах в обычное время. При таком ежедневном пробеге техника у нас не ржавеет, а просто изнашивается», пояснил Александр Девятков.
Сейчас в скорой помощи Ялуторовска есть шесть автомобилей.
Напомним, одно из основных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области — это повышение уровня здоровья населения. На это направлена региональная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации нацпроекта «Здоровье». В рамках программы в тюменские медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.