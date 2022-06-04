В Ялуторовске автопарк скорой медпомощи пополнился новым автомобилем

Завотделением скорой помощи Александр Девятков отметил, что новые автомобили более комфортные: они шире в «плечах», и потому в них удобнее работать. Салон кареты скорой помощи стандартно укомплектован дифибрилятором, аппаратом ИВЛ, прибором для удаления слизи, рвотных масс из носовой или ротовой полостей, аппаратом ЭКГ, позволяющим передавать данные врачу на стационарный компьютер, а также другим необходимым оборудованием. Также у автомобиля имеются две видеокамеры: одна установлена на задней части «скорой», другая — в салоне автомобиля. Машина оснащена видеорегистратором и подключена к системе навигации «ГЛОНАСС».