В День Победы по улицам Тюмени проедет военная техника. Проход машин состоится в вечернее время, как и двумя годами ранее. Маршрут охватит практически все районы города. Об этом рассказала заместитель главы Тюмени Вера Соловьева.

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