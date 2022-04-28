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По улицам Тюмени проедет военная техника

28 апреля 06:29
Фото: 1Mi
В День Победы по улицам Тюмени проедет военная техника. Проход машин состоится в вечернее время, как и двумя годами ранее. Маршрут охватит практически все районы города. Об этом рассказала заместитель главы Тюмени Вера Соловьева.
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Тюмень

«В ближайшее время схема проезда военных машин будет опубликована. Поэтому у тюменцев будет возможность увидеть, как оснащена российская армия и какие технические возможности имеет для защиты наших рубежей», Вера Соловьева.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году 9 мая в Тюмени после двухлетнего перерыва состоится торжественное прохождение войск тюменского гарнизона и шествие «Бессмертного полка».

В День Победы запланированы парад на мемориальном комплексе «Память» и площади 400-летия Тюмени, выставка военной техники на площади у Технопарк и 400-летия города. В скверах Комсомольский, Депутатов, городских площадях пройдут праздничные концерты творческих коллективов. Запланированы поздравления ветеранов фронтовыми бригадами.

Завершит день 9 мая традиционный салют.

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#Новости#Тюмень#Военная техника#Праздник#9 мая#Валентина Бурнашева#Общество
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