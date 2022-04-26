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В Тюмени нашли утонувший труп, график автобусов, репетиции парада к 9 Мая

26 апреля 17:42
Фото: 1Mi
В областной столице вынесли решение по делу об инциденте в Студенческом пруду. Как выяснилось, там в 1998 году утонул автомобиль вместе с 21-летней девушкой.
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Тюмень

В Тюмени нашли труп 23летней давности

Николай К. 1966 года рождения отправился к Студенческом пруду вместе девушкой. Автомобиль ВАЗ 2106 начал тонуть вместе с отдыхающими в нем двумя людьми. Пара задремала в машине при прослушивании музыки.

«Николай проснулся от того, что машина тонула, в салоне было много воды. Он начал будить подругу, но не сумел, испугался и стал выбираться из погружавшегося в воду авто», — рассказали в пресс-службе судов Тюменской области.

Стоит отметить, что Николай К. скончался в 2018 году, спустя 20 лет после произошедшего.

В результате, Ленинский суд вынес решение по делу о причинении смерти по неосторожности. Его закрыли.

В майские праздники тюменские автобусы будут ходить по другому расписанию

Как сообщает Тюменьгортранс, в областной столице в майские праздники общественный транспорт будет работать по графику выходных дней. Эти изменения коснутся автобусов, которые следуют до садовых сообществ и спальных районов.

Уточняется, что с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая до 10 мая по графику выходных дней будут работать автобусы, отправляющиеся в с. Ембаево, д. Тураева, д. Ожогина, д. Патрушева, п. Московский, д. Падерина, с. Луговое и другие.

Подробное расписание можно получить на сайте перевозчика, а также позвонив по номеру телефона 8-800-250-0722.

Также маршрут № 9 с 28 апреля будет временно следовать по измененному маршруту. Это связано с ремонтом развязки на Московском тракте.

В Тюмени будут несколько раз репетировать парад к 9 Мая

Как сообщают в Информационном центре правительства Тюменской области, вечером 4 и 6 мая в областной столице пройдут репетиции парада в честь Дня Победы. Мероприятие будут репетировать с 19:30.

Будут отрабатывать торжественное прохождение военных, проход парадных расчетов гарнизона и сводного духового оркестра.

Стоит отметить, что из-за коронавирусных ограничений в Тюмени два года праздник 9 мая не отмечался привычным образом. В 2022 году мероприятие пройдет в очном формате.

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