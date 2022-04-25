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Тюменцам раздадут более 300 тысяч Георгиевских лент

25 апреля 05:52
Фото: 1Mi
Более 300 тысяч Георгиевских лент раздадут в этом году жителям Тюменской области. В преддверии Дня Победы акция пройдет во всех муниципалитетах региона с 25 апреля по 9 мая.
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Тюмень

История акции в Тюменской области началась с 2014 года. Тогда на сайте правительства была опубликована документация и описание акции. Сделали даже «Кодекс «Георгиевской ленточки».

Фото: департамент физкультуры и спорта

В 2019 «допандемийном» году власти планировали раздать 130 тысяч лент в Тюменской области. Сейчас цифры поменялись.

50 тысяч планируют раздать в Тюмени, а по Тюменской области — 300 тысяч штук.

Раздавать ленты будут на площадях, в торговых центрах, на концертах, посвященных празднованию Дня Победы.

Сегодня, 25 апреля, акция стартует в Казанском районе. В Тюмени мероприятие запланировано на 27 и 29 апреля, 2, 4, 6 и 8 мая. В областной столице акция пройдет на Цветном бульваре, в Сквере Депутатов, около памятника «Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны».

Акция «Георгиевская лента» проходит на территории Тюменской области более десяти лет и является неотъемлемой частью патриотической кампании «МЫ ПОМНИМ!», это упоминается в документах областного департамента физкультуры, спорта и допобразования.

Фото: департамент физкультуры и спорта

В минувшем году мероприятие проходило под слоганами «Я помню, я горжусь!», «Победа деда — моя Победа», «Моя страна — Моя Победа».

Согласно положению о проведении акции-2021, опубликованном на сайте правительства Тюменской области, закупка лент для мероприятия осуществлялась каждым муниципалитетом индивидуально, за счет средств местного бюджета. По окончанию акции чиновники должны были сдать отчеты и подвести общие итоги.

Фото: департамент физкультуры и спорта

В этом году план по проведению акции «Георгиевская ленточка» на портале регионального правительства пока не выложен.

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