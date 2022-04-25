Тюменцам раздадут более 300 тысяч Георгиевских лент

История акции в Тюменской области началась с 2014 года. Тогда на сайте правительства была опубликована документация и описание акции. Сделали даже «Кодекс «Георгиевской ленточки».
В 2019 «допандемийном» году власти планировали раздать 130 тысяч лент в Тюменской области. Сейчас цифры поменялись.
50 тысяч планируют раздать в Тюмени, а по Тюменской области — 300 тысяч штук.
Раздавать ленты будут на площадях, в торговых центрах, на концертах, посвященных празднованию Дня Победы.
Сегодня, 25 апреля, акция стартует в Казанском районе. В Тюмени мероприятие запланировано на 27 и 29 апреля, 2, 4, 6 и 8 мая. В областной столице акция пройдет на Цветном бульваре, в Сквере Депутатов, около памятника «Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны».
Акция «Георгиевская лента» проходит на территории Тюменской области более десяти лет и является неотъемлемой частью патриотической кампании «МЫ ПОМНИМ!», это упоминается в документах областного департамента физкультуры, спорта и допобразования.
В минувшем году мероприятие проходило под слоганами «Я помню, я горжусь!», «Победа деда — моя Победа», «Моя страна — Моя Победа».
Согласно положению о проведении акции-2021, опубликованном на сайте правительства Тюменской области, закупка лент для мероприятия осуществлялась каждым муниципалитетом индивидуально, за счет средств местного бюджета. По окончанию акции чиновники должны были сдать отчеты и подвести общие итоги.
В этом году план по проведению акции «Георгиевская ленточка» на портале регионального правительства пока не выложен.