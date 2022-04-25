Тюменцам раздадут более 300 тысяч Георгиевских лент

Сегодня, 25 апреля, акция стартует в Казанском районе. В Тюмени мероприятие запланировано на 27 и 29 апреля, 2, 4, 6 и 8 мая. В областной столице акция пройдет на Цветном бульваре, в Сквере Депутатов, около памятника «Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны».