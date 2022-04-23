Александр Моор и Руслан Кухарук навели порядок в Школьном сквере

Этот объект участвует в голосовании федерального проекта «Комфортная городская среда». До конца мая тюменцы могут выбрать один из вариантов дизайн-проекта реконструкции сквера. В следующем году здесь пройдёт большая реконструкция. Работы начнутся летом, сообщает инфоцентр правительства региона.
В голосовании участвуют 6 объектов из Тюменской области, расположенные в Тюмени, Тобольске и Ишиме.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в парке Школьном, расположенном на Московском тракте, неизвестные испортили стенды участников ВОВ, дважды Героев Советского союза, маршалов и городов-героев. На некоторых портретах они нарисовали краской, расцарапали изображения острыми предметами, закрасили части стендов. В этот же день вандальные надписи оперативно удалили.