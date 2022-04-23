nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор и Руслан Кухарук навели порядок в Школьном сквере

23 апреля 07:04
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Руслан Кухарук дали старт кампании по проведению весенних субботников в областной столице и приняли участие в наведении порядка в сквере Школьном.
Сюжет
Тюмень

Этот объект участвует в голосовании федерального проекта «Комфортная городская среда». До конца мая тюменцы могут выбрать один из вариантов дизайн-проекта реконструкции сквера. В следующем году здесь пройдёт большая реконструкция. Работы начнутся летом, сообщает инфоцентр правительства региона.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В голосовании участвуют 6 объектов из Тюменской области, расположенные в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в парке Школьном, расположенном на Московском тракте, неизвестные испортили стенды участников ВОВ, дважды Героев Советского союза, маршалов и городов-героев. На некоторых портретах они нарисовали краской, расцарапали изображения острыми предметами, закрасили части стендов. В этот же день вандальные надписи оперативно удалили.

Материалы по теме
В Тюмени 23 апреля пройдет общегородской субботникТюменцев приглашают проголосовать за вариант благоустройства Школьного сквераВ Тюмени неизвестные испортили стенды с героями Советского Союза
#Новости#Тюмень#Субботник#Руслан Кухарук#Александр Моор#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25