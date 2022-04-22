В Тюменской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара

В обоих случаях причиной возгорания послужило проведение огневых работ в условиях особого противопожарного режима, введенного на территории Тюменской области с 15 апреля 2022 года.
Виновники привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей. Также им предстоит возместить затраты, связанные с тушением пожаров.
На сегодняшний день в регионе, по данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, новых ландшафтных пожаров регионе не зарегистрировано. Действующих и ликвидированных также нет.
Ранее «Наш Город» писал, что за жарку шашлыков в неположенном месте тюменцев могут оштрафовать на 2 000 рублей. Более того, с 5 апреля этого года в Уголовный кодекс внесены поправки — за уничтожение лесных насаждений могут оштрафовать уже на 300 000 рублей.