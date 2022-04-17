ТОП-3 недели: ландшафтные пожары, похороны сержанта ВДВ, смог в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о ландшафтных пожарах в Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском районах. Отмечается, что для ликвидации возгорания привлечено около 500 человек.
В настоящее время было выявлено 4 поджигателя, которые виновны в поджоге травы. На территории области отмечается тёплая погода и повышенная влажность воздуха. Кроме того пожары разгораются и в соседних регионах.
9 апреля в Исетском районе прошла церемония прощания с Ильей Нохриным, который погиб во время специальной операции на Украине. Об этом сообщил районный дом Культуры в социальных сетях.
Сообщается, что Нохрин родился 23 февраля в деревне Кукушки. По словам его родителей, Илья всегда желал стать военнослужащим. Сержант был награждён Орденом Мужества за самоотверженность и отвагу.
Во вторник 12 апреля жители Тюмени почувствовали запах гари от пожаров. Сильнее всего запах ощущался в Заречной части города. Из-за этого снизилась видимость на дорогах.
Информационный центр правительства области пояснил, что дымка появилась из-за пожаров в Омской области. Направление ветра было направлено в сторону Тюменской области.
По аналогичной причине смог появился и в Ишиме и Ишимском районе.