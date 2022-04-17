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ТОП-3 недели: ландшафтные пожары, похороны сержанта ВДВ, смог в Тюмени

17 апреля 16:02
Фото: 1MI
На ушедшей неделе читатели «Нашего города» чаще всего читали новости о ландшафтных пожарах в Тюменской области, похоронах тюменского сержанта ВДВ и появившемся смоге в Тюмени.
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Тюмень

В пяти районах региона зарегистрированы ландшафтные пожары

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о ландшафтных пожарах в Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском районах. Отмечается, что для ликвидации возгорания привлечено около 500 человек.

В настоящее время было выявлено 4 поджигателя, которые виновны в поджоге травы. На территории области отмечается тёплая погода и повышенная влажность воздуха. Кроме того пожары разгораются и в соседних регионах.

В пяти районах Тюменской области зафиксированы ландшафтные пожары
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Похороны тюменского сержанта ВДВ

9 апреля в Исетском районе прошла церемония прощания с Ильей Нохриным, который погиб во время специальной операции на Украине. Об этом сообщил районный дом Культуры в социальных сетях.

Сообщается, что Нохрин родился 23 февраля в деревне Кукушки. По словам его родителей, Илья всегда желал стать военнослужащим. Сержант был награждён Орденом Мужества за самоотверженность и отвагу.

Тюменский сержант ВДВ погиб в Украине
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Смог в областной столице

Во вторник 12 апреля жители Тюмени почувствовали запах гари от пожаров. Сильнее всего запах ощущался в Заречной части города. Из-за этого снизилась видимость на дорогах.

Информационный центр правительства области пояснил, что дымка появилась из-за пожаров в Омской области. Направление ветра было направлено в сторону Тюменской области.

По аналогичной причине смог появился и в Ишиме и Ишимском районе.

Смог в Тюмени появился из-за пожаров в Омской области
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#Новости#Тюмень#Итоги недели#Сергей Антонов#Общество
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