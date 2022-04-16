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Пожар в деревне Глубокое, тюменцы захламили ЖК, Дмитрий Горицкий больше не миллиардер

16 апреля 16:58
Фото: 1Mi
Сегодня, 16 апреля, в деревне Глубоко Бердюжьего района загорелось несколько построек. В результате, сгорели 5 жилых домов. Губернатор прибыл на место пожара и пообещал помочь пострадавшим.
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Тюмень

Погорельцы из деревни Глубокое получат 50 тысяч рублей

Как рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, сегодня пожар уничтожил 5 жилых домов. На месте возгорания работают пожарные. Известно, что пострадавшие получат 50 тысяч рублей на предметы первой необходимости.

Александр Моор приехал в деревню к погорельцам. Пожар уничтожил часть жилых домов и также задел нежилые постройки.

«Конечно, все расстроены, переживают. Пообещал — поможем. Никого в беде не оставим», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

В новом тюменском ЖК захламили мангальную зону

В социальных сетях местные жители жалуются на мусор в мангальной зоне жители ЖК Легенда парк Тюменской слободы. По их словам, сюда нередко приезжают гости из других частей города и оставляют после себя горы мусора.

«Да это деревенские приезжают мусорить, да и свои городские Не все конечно, но есть некоторые. Тот кто это сделал — уберите сейчас же», — пишут тюменцы.

Однако мнения тюменцев по поводу виновников разделились. Кто-то считает, что мусор в мангальной зоне оставляют местные жители, а кто-то отмечает, что дело и вовсе заключается в воспитании.

Тюменский сенатор перестал быть миллиардером

Согласно декларациям о доходах сенаторов за 2021 год, у Дмитрия Горицкого задекларированные доходы упали в 10 раз. В 2020 году он был депутатом Тюменской облдумы. Годом ранее его доходы составляли более 1 млрд рублей, в 2020 он заработал 849,9 млн рублей.

В прошлом году Дмитрий Горицкий заработал 87, 9 млн рублей. Стоит отметить, что доход сенатора в 2010 году перевалил за миллиард из-за продажи доли в гостиничном бизнесе.

В собственности у тюменского сенатора имеется несколько земельных участков, дом, квартира в 256 «квадратов», два гаража, два машиноместа и автомобили Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S.

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