Пожар в деревне Глубокое, тюменцы захламили ЖК, Дмитрий Горицкий больше не миллиардер

Погорельцы из деревни Глубокое получат 50 тысяч рублей
Как рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, сегодня пожар уничтожил 5 жилых домов. На месте возгорания работают пожарные. Известно, что пострадавшие получат 50 тысяч рублей на предметы первой необходимости.
Александр Моор приехал в деревню к погорельцам. Пожар уничтожил часть жилых домов и также задел нежилые постройки.
«Конечно, все расстроены, переживают. Пообещал — поможем. Никого в беде не оставим», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.
В новом тюменском ЖК захламили мангальную зону
В социальных сетях местные жители жалуются на мусор в мангальной зоне жители ЖК Легенда парк Тюменской слободы. По их словам, сюда нередко приезжают гости из других частей города и оставляют после себя горы мусора.
«Да это деревенские приезжают мусорить, да и свои городские Не все конечно, но есть некоторые. Тот кто это сделал — уберите сейчас же», — пишут тюменцы.
Однако мнения тюменцев по поводу виновников разделились. Кто-то считает, что мусор в мангальной зоне оставляют местные жители, а кто-то отмечает, что дело и вовсе заключается в воспитании.
Тюменский сенатор перестал быть миллиардером
Согласно декларациям о доходах сенаторов за 2021 год, у Дмитрия Горицкого задекларированные доходы упали в 10 раз. В 2020 году он был депутатом Тюменской облдумы. Годом ранее его доходы составляли более 1 млрд рублей, в 2020 он заработал 849,9 млн рублей.
В прошлом году Дмитрий Горицкий заработал 87, 9 млн рублей. Стоит отметить, что доход сенатора в 2010 году перевалил за миллиард из-за продажи доли в гостиничном бизнесе.
В собственности у тюменского сенатора имеется несколько земельных участков, дом, квартира в 256 «квадратов», два гаража, два машиноместа и автомобили Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S.