Пожар в деревне Глубокое, тюменцы захламили ЖК, Дмитрий Горицкий больше не миллиардер

Согласно декларациям о доходах сенаторов за 2021 год, у Дмитрия Горицкого задекларированные доходы упали в 10 раз. В 2020 году он был депутатом Тюменской облдумы. Годом ранее его доходы составляли более 1 млрд рублей, в 2020 он заработал 849,9 млн рублей.