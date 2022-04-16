Губернатор Тюменской области срочно вылетел на место пожара в Бердюжский район

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Как сообщает ГУ МЧС МЧС России по Тюменской области, возгорание началось в нежилых домах. Сообщение об этом поступило в 12:55. В 13:32 пожар был локализован, а в 14:20 ликвидировано открытое горение.