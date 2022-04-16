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Губернатор Тюменской области срочно вылетел на место пожара в Бердюжский район

16 апреля 12:47
Фото: Правительство Тюменской области
В деревне Глубокое Бердюжского района пострадали жилые дома и нежилые строения. Пострадавших и погибших среди населения нет. О ситуации Александр Моор доложил полномочному представителю президента в УФО В. В. Якушеву.

Крупный пожар произошел сегодня, 16 апреля, в деревне Глубокое Бердюжского района. Там пострадали жилые дома и нежилые строения. На место происшествия прибыл губернатор Тюменской области Александр Моор.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Как сообщает ГУ МЧС МЧС России по Тюменской области, возгорание началось в нежилых домах. Сообщение об этом поступило в 12:55. В 13:32 пожар был локализован, а в 14:20 ликвидировано открытое горение.

В тушении были задействованы 53 человека и 26 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек и 13 единиц техники.

Александр Моор на месте проведет совещание по ликвидации последствий пожара и оказания помощи людям, «будет работать в Бердюжском районе столько, сколько потребует обстановка», сообщили «Нашему городу» в правительстве Тюменской области.

О ситуации в д. Глубокое губернатор доложил полномочному представителю президента в УФО В. В. Якушеву. Ситуация находится на контроле у полномочного представителя и губернатора.

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