В Тюменской области за первые три месяца 2022 года в ДТП погибли 29 человек

Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области опубликовала статистику, содержащую число дорожных аварий, количество погибших и пострадавших в них за первые три месяца 2022 года. Всего на дорогах региона с начала года случилось 468 ДТП. Скончалось в них 29 человек, ранения и травмы получили 653 человека.

«Произошло 263 столкновения автомобилей, 99 наездов на пешеходов, 3 опрокидывания автомобилей, 29 наездов на препятствие, 27 наездов на стоящие транспортные средства»,следует из статистики. Однако на федеральных автодорогах региона стало случаться меньше ДТП, как и гибнуть меньше людей. Известно о 67 ДТП за квартал, в которых умерло 11 человек и 105 пострадали. Говорится и о резком снижении аварийности трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Противоположная ситуация наблюдается на трассах Тюмень — Омск, Курган — Тюмень, Екатеринбург—Тюмень. Подчеркивается, что на участках федеральных автодорог в Тюменском районе обстановка вызывает особое беспокойство. На прошлой неделе тюменцев потрясли известия о смертельном ДТП с участием подростков, тогда при столкновении ВАЗа и Mazda на перекрестке на Червишевском тракте на месте погибли сразу двое несовершеннолетних молодых человека и пятеро оказались травмированы. Материалы по теме Смертельное ДТП в Тюмени: двое подростков погибли, трое ранены В Тюмени самые злостные нарушители правил движения — это женщины на Lada В Тюмени на Щербакова Лада вылетела на пешеходную дорожку после ДТП