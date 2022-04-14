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В Тюменской области за первые три месяца 2022 года в ДТП погибли 29 человек

14 апреля 07:24
Фото: 1Mi
Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области опубликовала статистику, содержащую число дорожных аварий, количество погибших и пострадавших в них за первые три месяца 2022 года. Всего на дорогах региона с начала года случилось 468 ДТП. Скончалось в них 29 человек, ранения и травмы получили 653 человека.

«Произошло 263 столкновения автомобилей, 99 наездов на пешеходов, 3 опрокидывания автомобилей, 29 наездов на препятствие, 27 наездов на стоящие транспортные средства»,следует из статистики.

Однако на федеральных автодорогах региона стало случаться меньше ДТП, как и гибнуть меньше людей. Известно о 67 ДТП за квартал, в которых умерло 11 человек и 105 пострадали.

Говорится и о резком снижении аварийности трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Противоположная ситуация наблюдается на трассах Тюмень — Омск, Курган — Тюмень, Екатеринбург—Тюмень.

Подчеркивается, что на участках федеральных автодорог в Тюменском районе обстановка вызывает особое беспокойство.

На прошлой неделе тюменцев потрясли известия о смертельном ДТП с участием подростков, тогда при столкновении ВАЗа и Mazda на перекрестке на Червишевском тракте на месте погибли сразу двое несовершеннолетних молодых человека и пятеро оказались травмированы.

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